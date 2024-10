O que é o valor do ciclo de vida do cliente (CLV)?

O CLV, também conhecido como CLTV ou LTV, ajuda as organizações a avaliar a fidelidade do cliente e entender quanta perda está ocorrendo em média. Ao saber o CLV, a organização entende melhor as necessidades dos clientes atuais e pode investir nesses clientes leais.

O acompanhamento do CLV permite que as organizações tomem decisões mais fundamentadas com base em valores reais. Os dados coletados se baseiam em vários fatores, como o tempo pelo qual um cliente normalmente compra da empresa e quanto ele gastará durante o ciclo de vida desse relacionamento. Ao compreender esses números, a organização está mais embasada para criar uma estratégia que se concentre no crescimento dos relacionamentos com os clientes ao longo do tempo.

A compreensão do CLV também pode melhorar a qualidade dos produtos e serviços que a organização oferece, ajudar na tomada de decisões gerais e aumentar o ciclo de vida médio do cliente. O CLV da organização deve ser a base para formular a estratégia geral de negócios, seja investindo continuamente na retenção ou focando em atrair novos clientes.

Ao manter-se a par dos dados do cliente e dos cálculos do CLV, a organização pode estabilizar o fluxo de caixa, obter mais crescimento, reduzir as taxas de perda e melhorar seus resultados financeiros gerais. Porém, conhecer a métrica não é suficiente: para extrair valor dos dados, a organização precisa agir.