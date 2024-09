O que é retenção de clientes?

A experiência do cliente (CX) e os sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (CRM) são componentes significativos do processo de retenção de cliente.

Um sistema CRM une várias funções (por exemplo, gestão de projetos, gestão de contatos, marketing digital) em uma única plataforma acionada por dados. Um sistema CRM "unificado" automatiza as comunicações e simplifica os processos internos para aprimorar a experiência do cliente como um todoPode incluir recursos de "hiperpersonalização" (por exemplo, conteúdo direcionado, ofertas, alertas) que isolam o envolvimento do cliente em um contexto específico.

Em resumo, um CRM unificado oferece consistência nos procedimentos e dados confiáveis que contribuem para aumentar a retenção de clientes e a receita da empresa.[4]