O uso da IA generativa no setor bancário apresenta vários desafios e limitações. Um dos principais problemas é a privacidade e a segurança dos dados. A IA generativa pode lidar com grandes volumes de dados financeiros, mas deve ser usada com cautela para garantir a conformidade com regulamentações, como a RGPD e a CCPA.

A integração de sistemas de IA baseados em dados aumenta o risco de violações de dados, exigindo monitoramento e atualizações contínuos para proteger as informações confidenciais do cliente. Além disso, os modelos de IA dependem de dados precisos e atualizados para produzir resultados confiáveis. Conjuntos de dados ruins ou incompletos podem levar a resultados incorretos, prejudicando a tomada de decisões financeiras e a confiança do cliente.

Outro desafio significativo é a integração das tecnologias de IA aos sistemas bancários existentes. Muitos bancos operam com sistemas legados que talvez não sejam compatíveis com as novas estruturas de IA, o que pode gerar problemas caros e demorados.

Além disso, embora a IA possa automatizar e otimizar muitos processos, ela não deve ter a palavra final em decisões críticas, como as aprovações de empréstimos. Em vez disso, a IA deve lidar com a análise de dados e as avaliações iniciais, deixando a decisão final para os profissionais financeiros humanos. Essa abordagem garante que a IA sirva como uma ferramenta eficaz para aprimorar as operações bancárias sem ultrapassar suas limitações.