O que é IA no setor bancário?

Historicamente, os provedores de serviços financeiros estabelecidos têm enfrentado dificuldades para inovar. Um estudo da McKinsey1(link fora do site ibm.com) constatou que os grandes bancos eram 40% menos produtivos do que os nativos digitais. Muitas startups bancárias emergentes estão liderando casos de uso de inteligência artificial, tornando ainda mais importante que os bancos tradicionais se atualizem e inovem.

As empresas de banco de investimento há muito tempo utilizam o processamento de linguagem natural (PNL) para analisar as grandes quantidades de dados que possuem internamente ou que recebem de fontes terceirizadas. Eles utilizam a PNL para examinar conjuntos de dados e tomar decisões mais informadas sobre investimentos importantes e gerenciamento de patrimônio.

O setor bancário, especificamente, está absorvendo os benefícios desejados das tecnologias de IA. Os clientes querem experiências bancárias digitais: aplicativos nos quais eles possam receber mais informações sobre os serviços oferecido, interagir com pessoas ou assistentes virtuais e gerenciar melhor suas finanças. As empresas precisam melhorar a experiência do usuário para manter esses clientes satisfeitos. Adotar e implementar soluções de IA é uma maneira de conseguir isso.

Embora a IA seja poderosa por si só, combiná-la com a automação abre ainda mais potencial. A automação impulsionada por IA combina a inteligência da IA com a repetibilidade da automação. Por exemplo, a IA pode aprimorar a automação robótica de processos (RPA) para analisar melhor a análise de dados e realizar ações com base no que a IA decidir ser melhor. Um exemplo são os bancos que utilizam a RPA para validar os dados do cliente necessários para atender às restrições de conhecimento do cliente (KYC), combate à lavagem de dinheiro (AML) e due diligence do cliente (CDD).