O que é um agente virtual?

O agente virtual resolve um problema comum com seu site ou aplicativo? O objetivo é reduzir o volume de chamadas telefônicas na sua central de contato? Ele responde a perguntas que sempre são feitas no Slack? Os canais em que os usuários finais interagem com seu agente virtual devem se alinhar naturalmente às intenções que ele atende. Os canais de mensagens também podem afetar a forma como as intenções do usuário são expressas, como a IA conversacional do seu agente virtual deve interpretá-las e responder a elas e quais ferramentas e sistemas relevantes estão disponíveis para integração.