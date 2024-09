A resposta de voz interativa, ou IVR, é um sistema telefônico automatizado que combina mensagens pré-gravadas ou tecnologia de conversão de texto em fala com uma interface de multifrequência de tom duplo (DTMF) para envolver os chamadores, permitindo que eles forneçam e acessem informações sem um agente em tempo real. Se o sistema IVR não puder recuperar as informações que o responsável pela chamada está procurando, as opções de menu programadas podem fornecer assistência no encaminhamento de chamadas para o representante apropriado para obter ajuda. Ao integrar tecnologias de computador e telefonia, o software IVR pode melhorar o fluxo de chamadas e reduzir o tempo de espera, levando a uma maior satisfação geral do cliente.

O Moviefone foi um dos usos mais famosos e bem-sucedidos da tecnologia IVR na década de 1990. Como a internet não era tão acessível como é hoje, os cinéfilos ligavam e forneciam seu CEP para obter uma lista de cinemas disponíveis perto deles com seus respectivos filmes e horários de exibição. Embora o Moviefone seja um produto do passado, sua tecnologia subjacente ainda é aproveitada, principalmente em call centers, para fornecer suporte ao cliente e reduzir o volume de chamadas para representantes de atendimento ao cliente.

Hoje, o software IVR também está evoluindo. O desenvolvimento da tecnologia de processamento de linguagem natural expande a gama de maneiras pelas quais os chamadores podem agora interagir com computadores no telefone. Em vez de usar um sistema de tons de toque, um software IVR mais avançado permite que os responsáveis pela chamada verbalizem suas necessidades no telefone. Então, por meio do reconhecimento de voz, o sistema IVR pode entender e responder às suas perguntas em tempo real.

Os sistemas IVR melhoram a experiência do cliente, fornecendo um método de autoatendimento para que os clientes acessem as informações de que precisam sem a assistência do suporte ao cliente. Também reduz o volume de chamadas para centros de contato, diminuindo os tempos de espera e os custos operacionais para as empresas.