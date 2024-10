Melhorar a experiência do cliente por meio do atendimento ao cliente está entre as disciplinas mais importantes para qualquer organização por um motivo simples: sem clientes, as organizações iriam à falência da noite para o dia. O atendimento ao cliente, às vezes chamado de atenção ao cliente ou suporte ao cliente, está relacionado às atividades que as organizações realizam para garantir que as necessidades de seus clientes sejam atendidas.

Embora cada interação com o cliente seja diferente, as organizações que desejam melhorar a retenção de clientes e expandir sua base de clientes devem criar uma estratégia eficaz de atendimento ao cliente. Isso requer a combinação de personalização com regras para toda a organização sobre como responder aos problemas dos clientes, criando a melhor combinação de personalização e escalabilidade.