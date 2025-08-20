O que é desenvolvimento de talentos?

O desenvolvimento de talentos é o processo pelo qual as organizações garantem que sua força de trabalho possua as habilidades e capacidades adequadas para executar suas funções hoje e estejam preparadas para as mudanças dessas funções no futuro.
As organizações precisam investir em oportunidades de desenvolvimento de talentos para garantir que seus colaboradores estejam aprendendo o que precisam para ter sucesso. O desenvolvimento de talentos, também conhecido como desenvolvimento de funcionários, engloba experiências de aprendizado em hard skills, como linguagens de programação, automação de marketing ou compreensão da conformidade regulatória. O desenvolvimento de talentos também abrange soft skills, como liderança, trabalho em equipe ou compreensão de como identificar um colega que está enfrentando dificuldades no trabalho ou na saúde mental.
As organizações não apenas investem em programas estratégicos para apoiar seus colaboradores, mas também buscam oportunidades de aprendizado onde quer que surjam. Organizações que adotam uma estratégia de desenvolvimento de talentos holística podem oferecer incentivos para que os funcionários aprendam habilidades adicionais em seu tempo livre.
Exemplos comuns desses incentivos são bolsas de estudo para cursos, pagamento total ou parcial de programas de educação continuada ou de mestrado. Outro incentivo inclui trazer palestrantes convidados para discutir temas não essenciais, por exemplo, como os atletas tomam decisões ou como um empreendedor expandiu um tipo diferente de negócio.
Uma estratégia abrangente de desenvolvimento de talentos envolve equipes de recursos humanos coordenando com a liderança executiva para estabelecer competências essenciais necessárias para os funcionários existentes e novos. É ideal para as organizações estabelecerem esse processo o mais cedo possível em sua história e refiná-lo à medida que os empregos e habilidades mudam. Deve ser um componente crítico dos ciclos de desenvolvimento de colaboradores existentes e parte do processo de integração para contratações futuras.
O foco no desenvolvimento de talentos, as organizações podem construir uma força de trabalho ágil e adaptável, preparada para como a tecnologia, o trabalho virtual e híbrido, e outras tendências futuras afetarão suas carreiras.
O desenvolvimento de talentos e a gestão de talentos são partes importantes das relações gerais com os colaboradores. Enquanto algumas organizações podem tratar o desenvolvimento de talentos como uma subseção da gestão de talentos, outras usam os dois tópicos para discutir abordagens diferentes.
O desenvolvimento de talentos identifica maneiras pelas quais as organizações podem ajudar os funcionários a aprender novas habilidades relevantes para seus caminhos profissionais. O gerenciamento de talentos se concentra em uma gama mais ampla detópicos1(link externo ao site ibm.com) relacionados a recursos humanos, como recrutamento, integração, retenção, salário e benefícios.
Embora o plano de desenvolvimento de talentos de cada organização seja diferente, alguns componentes importantes são compartilhados pela maioria. O mais importante é que a organização precisará de um programa de treinamento abrangente, que envolva os funcionários tanto em aprendizado prático quanto teórico sobre as habilidades que precisam aprimorar ou aprender.
As organizações devem sempre planejar para mudanças na liderança, seja quando executivos e gerentes intermediários trocam de emprego, mudam de empresa ou se aposentam. O planejamento de sucessão é um componente chave do desenvolvimento de liderança. No planejamento sucessório, as organizações identificam os principais talentos para os quais devem criar um caminho para a liderança futura. Depois de identificarem esses futuros líderes, é necessário treiná-los para que possuam as habilidades de liderança adequadas para gerenciar e motivar pessoas.
As organizações criam iniciativas para capacitar e solicitar feedback dos colaboradores. As organizações aprenderam ao longo do tempo que uma parte fundamental da experiência do funcionário é poder compartilhar seu feedback com a liderança sênior. Compartilhar feedback permite que os funcionários expressem quais partes de seus empregos eles gostam e em quais áreas precisam de ajuda.
Com o tempo, as organizações perceberam que uma parte crucial da experiência do funcionário é ter a oportunidade de compartilhar feedback com a alta administração. Esses funcionários podem precisar aprender uma nova maneira de fazer as coisas e, ao mesmo tempo, permanecer na mesma função. Por exemplo, profissionais de marketing que estão acostumados a construir programas do zero podem se beneficiar ao aprender e incorporar inteligência artificial generativa em programas futuros.
Os representantes de atendimento ao cliente tiveram que aprender como usar as redes sociais para lidar com solicitações e reclamações que começaram a proliferar nesses canais. As organizações devem investir na reciclagem de habilidades dos funcionários para garantir que tenham as habilidades atualizadas para lidar com as mudanças no mercado e avançar em suas trajetórias profissionais.
Essa abordagem ajuda as organizações a lidar com as lacunas de habilidades dos funcionários, tanto nos funcionários existentes quanto nos recém-chegados. Ele se concentra em um trabalho ou tarefa específica que será substituída pela tecnologia ou não será mais valorizada por essa organização no futuro.
Por exemplo, os caixas e outros funcionários do varejo estão em risco de serem substituídos pelo autoatendimento e outros avanços tecnológicos no varejo. As organizações têm a oportunidade de capacitar seus funcionários para se concentrarem mais em solução de problemas de nível superior e engajamento do cliente. Este treinamento pode permitir que eles mantenham seus empregos mesmo com mais varejistas optando por menos caixas e mais autoatendimento..
No ambiente corporativo dos Estados Unidos, profissionais de entrada de dados se sentem em risco de terem seus empregos substituídos por IA e aprendizado de máquina. As organizações poderiam capacitar esses profissionais para se concentrarem mais nas informações derivadas dos dados coletados e aprenderem a desenvolver as próximas etapas estratégicas com base nesses insights acionáveis.
Identificar talentos sêniores para orientar membros da equipe ou funcionários de diferentes departamentos é um componente fundamental de qualquer programa estratégico de desenvolvimento de talentos. Uma forma de promover mentorias eficazes, especialmente do ponto de vista do líder, é através do job shadowing. Neste método, os mentorados acompanham os mentores em suas atividades diárias, permitindo que a liderança sênior trabalhe enquanto ensina.
As organizações estão cada vez mais utilizando tecnologia e métodos de aprendizado assíncrono para gerenciar a aprendizagem dos funcionários no trabalho. Aqui estão os vários canais que as organizações podem usar para educar seus funcionários por meio de programas de desenvolvimento de talentos.
Muitas vezes, a melhor maneira de comunicar a importância de aprender uma habilidade específica é solicitar que os funcionários tirem tempo de suas mesas para participar de um seminário ou conferência. As organizações devem considerar convidar os palestrantes convidados a demonstrar seus conhecimentos pessoalmente para que os participantes possam facilmente fazer perguntas e evitar distrações de computadores e dispositivos móveis.
As gravações virtuais, que os funcionários podem ver ao vivo ou sob demanda, são uma forma eficiente de comunicação de um para muitos. Os funcionários podem assistir e reassistir aos eventos quando for conveniente e pular determinadas partes para se concentrar nas principais conclusões.
Enviar e-mails informativos aos funcionários que eles possam ler imediatamente ou guardar para o fim de semana ou outras áreas de tempo livre é uma ótima maneira de incentivar o aprendizado contínuo. As organizações podem usar boletins informativos para destacar estatísticas sobre seu programa de desenvolvimento de talentos, por exemplo, habilidades aprendidas e cursos concluídos. Eles podem enviar mensagens de reafirmação do CEO ou do chefe de desenvolvimento de talentos e oferecer artigos detalhados sobre as principais habilidades.
Um componente essencial de qualquer programa de desenvolvimento de aprendizado é garantir que a organização possa avaliar o quanto de conhecimento os funcionários estão retendo. Cursos on-line podem servir tanto como recursos educacionais quanto como ferramentas de diagnóstico para determinar se cada funcionário compreende o material e está progredindo no desenvolvimento da habilidade.
As organizações que implementam programas de desenvolvimento de talentos colherão vários benefícios importantes.
O desenvolvimento de talentos é uma busca valiosa para organizações de todos os portes, mas apresenta alguns desafios que precisam ser resolvidos.
Crie uma organização ágil e resiliente com uma estratégia adaptativa de habilidades da força de trabalho e uma solução de recursos humanos centrada no funcionário.
Repense os recursos humanos com a IA em sua essência, proporcionando valor comercial, acelerando a agenda digital, liberando o potencial da força de trabalho e gerando agilidade.
Reinvente sua função de recursos humanos com um design centrado no funcionário, tecnologias inovadoras e um modelo operacional dinâmico.
