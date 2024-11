Atualmente, os líderes de RH estão enfrentando desafios sem precedentes: a constante evolução das expectativas dos funcionários, a escassez global de mão de obra e uma lacuna de habilidades cada vez maior. Para se manterem competitivas, as organizações devem se adaptar e transformar suas funções de RH para aumentar o sucesso dos negócios. Isso exige o uso de ferramentas impulsionadas por IA para gerar inovação e crescimento.

A IBM está na vanguarda dessa revolução e incorpora quase uma década de experiência em IA e automação voltada para RH em seus assistentes criados previamente. Essa solução capacita sua empresa automatizando tarefas, simplificando fluxos de trabalho complexos e economizando tempo e esforço para você e sua equipe, melhorando, em última análise, as experiências dos funcionários.

Ao fazer parceria com a IBM, as equipes de RH podem reinventar o RH com foco na IA para aumentar o sucesso dos negócios e ficar à frente da concorrência. Nossa abordagem inspirada no cliente ajuda a garantir que as iniciativas de RH estejam alinhadas com os objetivos de negócios e gerem um impacto duradouro. Isso ajuda as organizações a lidar com seus objetivos e desafios de talentos específicos, tendo acesso a novos níveis de desempenho e produtividade da força de trabalho.