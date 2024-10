Não é segredo que a IA generativa está mudando a forma como as empresas operam. No entanto, ao contrário da maioria das novas tecnologias que se concentram principalmente no que as máquinas são capazes de fazer, a IA generativa foca em aumentar as capacidades humanas. Isso é um sonho realizado para líderes de RH que buscam crescer suas organizações recrutando e investindo nos melhores talentos possíveis.



Neste episódio da AI Academy, aprenda como a IA generativa ajuda as organizações a transformar talento e operações de RH, melhorando processos e fluxos de trabalho. Em seguida, use nosso guia para colocar em prática o que você aprendeu.