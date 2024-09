A IBM HR pilotou o HiRo pela primeira vez no segundo trimestre de 2022, para a IBM Consulting na América do Norte. Nos trimestres anteriores, cada gerente de funcionário levava cerca de oito horas para reunir todos os dados necessários e preencher os formulários de indicação relevantes. Aproximadamente 1.800 gerentes usaram o HiRO durante o piloto do segundo trimestre de 2022 e concluíram o trabalho de coleta e entrada de dados em cerca de uma hora cada, economizando coletivamente cerca de 12.000 horas no processo de promoções daquele trimestre.

A economia de tempo, é claro, acelerou muito o processo de promoções para o trimestre. "Fizemos o trabalho de dez semanas em cinco semanas", diz o parceiro de negócios de RH da IBM.

Com base nesse sucesso, o HiRo tem algumas oportunidades de crescimento próprias. Está prestes a ser implantado em outras regiões da IBM Consulting em todo o mundo. "Prevemos que as outras regiões onde o implantarmos alcancem resultados semelhantes. A economia potencial em mais de quatro trimestres pode ser de 50.000 horas por ano", diz Jon.

Além de economizar tempo, o maior valor do HiRo e de outros trabalhadores digitais pode ser seu potencial para transformar empregos. Estamos no meio de uma escassez global de mão de obra e talentos. Espera-se que as pessoas façam mais com menos o tempo todo. Essa tecnologia pode ajudar. "Não é apenas que o trabalho de quatro pessoas pode ser feito por uma, é também que o papel de uma pessoa é totalmente alterado", diz Jon. "Eles podem gastar uma parcela muito maior de seu tempo no trabalho mais estratégico, como planejamento da força de trabalho e equidade, e podem usar o IBM watsonx Orchestrate para fornecer os dados de que precisam para fazer esse trabalho importante."

Então, o que vem depois? Embora o próprio HiRo seja implantado em mais regiões no final de 2022, está prestes a ganhar vários colegas digitais. O departamento de RH já está usando o aprendizado do ciclo de promoções para desenvolver novos trabalhadores digitais para outros processos. Os novos protótipos incluem um assistente de integração e um gerente de eventos de aprendizagem, e mais processos estão no pipeline para avaliação.