O que é atenção ao cliente?

Juntos, a atenção ao cliente e o atendimento ao cliente criam uma experiência positiva para o cliente ou a impressão geral que uma pessoa tem ao interagir com sua empresa. Ambos são vitais, mas existem diferenças sutis no modo como são implementados.

Uma atenção ao cliente de alta qualidade é proativa: as necessidades exibidas ao longo da jornada do cliente são antecipadas. Isso faz com que os clientes se sintam mais apoiados. Isso, por sua vez, ajuda a criar um vínculo emocional entre o cliente e a empresa. Por outro lado, o atendimento ao cliente é reativo. Nesse caso, o foco está em ajudar a resolver problemas do cliente ou responder às perguntas antes da compra, seja na forma de autoatendimento na seção de perguntas frequentes ou ao entrar em contato com a equipa de atenção ao cliente.

Se uma empresa negligencia a atenção ao cliente, isso pode prejudicar a experiência do atendimento ao cliente. Por exemplo, quando um chatbot do site não consegue fornecer informações importantes sobre um produto, os clientes ficam mais propensos a ficar frustrados e entrar em contato com um agente de atendimento ao cliente em busca de ajuda. Isso coloca uma carga maior sobre a equipe de suporte para resolver o problema rápido e mitigar quaisquer efeitos da experiência negativa.

Para ter clientes satisfeitos, seus representantes devem atender às necessidades deles com rapidez e com o mínimo possível de interações. De acordo com a Forrester (link externo ao site ibm.com), 75% dos profissionais globais de negócios e de tecnologia relatam que a experiência do cliente é uma grande prioridade para os negócios. A Forrester observa que o obstáculo que as empresas enfrentam é encontrar maneiras de aumentar o engajamento do cliente e a fidelidade à marca. Para continuarem competitivas, as empresas podem adotar algumas tendências de experiência do cliente.

O principal diferencial é que a atenção ao cliente é menos quantificável do que o atendimento ao cliente, pois se concentra no vínculo emocional. De acordo com a Qualtrics (link externo ao site ibm.com), oferecer um excelente atendimento ao cliente é importante porque pode aumentar o ROI, melhorar a fidelidade e recolher recomendações dos clientes. Por exemplo, a Deloitte constatou que as marcas eram 60% mais lucrativas quando eram centradas no cliente em comparação com aquelas que negligenciavam a experiência do cliente.

A atenção ao cliente é mais bem articulada por meio de casos de uso em vez de dados quantitativos.

Por exemplo, a Apple é conhecida pela sua atenção ao cliente por meio de sua abordagem de “etapas de atendimento“, adaptada do Ritz-Carlton. A experiência na loja proporciona essencialmente uma experiência positiva para o cliente, em que os funcionários são treinados para entender os pontos problemáticos, ouvir o cliente e apresentar uma solução: tudo isso aliado a uma atitude calorosa e acolhedora. A Apple também optou por divulgar suas lojas como “praças públicas” (link externo ao site ibm.com), para destacar o conceito de que são centros que reúnem o melhor da Apple e que são um fórum aberto para promover a inclusão.

Esses esforços podem aumentar a fidelidade e a retenção de clientes por meio da promoção de um vínculo emocional. Além disso, a empresa considera toda a jornada do cliente e as necessidades da personificação, destacando uma excelente estratégia de experiência do cliente.