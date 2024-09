Ninguém quer entrar em contato com o suporte, mas quando o faz, uma experiência ruim de serviço ao cliente pode piorar ainda mais uma situação ruim. Por isso, uma atenção excepcional ao cliente não é mais apenas uma prioridade, é uma obrigação. Seus clientes esperam que você ofereça experiências mais rápidas, personalizadas e inteligentes, independentemente de ligarem, visitarem um site ou usarem seu aplicativo móvel. A IBM pode ajudá-lo a aproveitar as vantagens da IA para superar o atrito do suporte tradicional e oferecer atendimento excepcional ao cliente, automatizando ações e respostas de autoatendimento.