A primeira tarefa foi ensinar português ao Watson. No início, havia algumas dúvidas. "É mais do que apenas aprender o idioma", revela a diretora administrativa da IBM, Katia Vaskys. "Também precisa entender a cultura do Brasil, os sotaques regionais e como cada região faz a pergunta."

Porém, após dominar as nuances do português, o Watson já estava pronto para ser treinado nos negócios do setor bancário. Para isso, o Bradesco e a IBM trabalharam juntos para desenvolver uma equipe que ensinasse o Watson sobre os produtos e serviços do banco. Para isso, eles fizeram e responderam às perguntas para o Watson em uma linguagem natural — da mesma forma que o cliente faria.

"O Watson sabe aprender", disse um funcionário da IBM, "mas ele precisa de pessoas comprometidas e pacientes para ensiná-lo." Graças ao esforço da equipe, o Watson entendeu 100% das perguntas escritas e 83% das perguntas faladas após apenas cinco meses de treinamento. Após fez meses, o sistema já respondia corretamente 96% de todas as perguntas.