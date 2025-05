Transforme sua central de atendimento com os agentes de IA com voz que atendem chamadas rapidamente, de forma clara, simpática e precisa. Os agentes de IA aumentam a eficiência da central de atendimento e reduzem os custos operacionais, possibilitando que as equipes superem as metas de custo por chamada, os tempos de atendimento de chamadas, as taxas de resolução no primeiro contato, o Net Promoter Score (NPS) e a satisfação do cliente (CSAT).