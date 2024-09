As organizações de turismo e transporte de hoje têm uma tarefa difícil. Ao mesmo tempo que visam fornecer uma experiência do cliente perfeita, devem também impulsionar a recuperação de receita a curto prazo, melhorar a eficiência das operações e alcançar a agilidade nos negócios. Tudo isso enquanto enfrentam desafios como a escassez de pessoal, o aumento dos preços dos combustíveis e o futuro incerto do turismo de negócios.



Para ter sucesso, as organizações precisam de um parceiro com uma combinação de tecnologia de ponta e profundo conhecimento nos setores de turismo e transporte. Para impulsionar a lucratividade e o crescimento a longo prazo, essa parceria deve integrar as complexidades da tecnologia e os hábitos das pessoas em constante evolução. As soluções da IBM para segmentos do mercado trabalham em parceria com empresas como Apple, AWS e Amadeus (links externos ao ibm.com) para ajudar as organizações de turismo e transporte a transformar seus negócios.