O que é reconhecimento de voz?

Diversos setores já utilizam diferentes tecnologias de voz, ajudando empresas e consumidores a economizar tempo e até mesmo salvar vidas. Alguns exemplos incluem:

Automotivo: Reconhecedores de fala aumentam a segurança do motorista ao possibilitar o uso de sistemas de navegação e pesquisa de estações de rádio ativados por voz.

Tecnologia: Os agentes virtuais estão cada vez mais integrados dentro do nosso cotidiano, particularmente nos nossos dispositivos móveis. Usamos comandos de voz para acessá-los em nossos smartphones, como o Google Assistant ou a Siri da Apple, para executar tarefas como busca por voz ou em caixas de som, via Alexa da Amazon ou Cortana da Microsoft, para tocar música. Eles serão integrados cada vez mais aos produtos que usamos no dia a dia, impulsionando o movimento "Internet das Coisas".

Assistência médica: Médicos e enfermeiros utilizam aplicativos por ditado para captar e registrar diagnósticos e notas de tratamento de pacientes.

Vendas: a tecnologia de reconhecimento de voz tem algumas aplicações em vendas. Ela pode ajudar uma central de atendimento a transcrever milhares de chamadas telefônicas entre clientes e agentes para identificar padrões e problemas comuns de atendimento. Os chatbots de IA também podem falar com as pessoas por meio de uma página da web, respondendo a dúvidas comuns e resolvendo solicitações básicas sem precisar esperar que um agente da central de contato esteja disponível. Em ambas as instâncias, os sistemas de reconhecimento de voz ajudam a reduzir o tempo de resolução de problemas do consumidor.

Segurança: À medida que a tecnologia se integra em nosso cotidiano, os protocolos de segurança são uma prioridade crescente. A autenticação com base em voz inclui um nível viável de segurança.