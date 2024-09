O que é procura inteligente?

Os sistemas de recuperação de informações corporativas surgiram muito antes da Internet pública. Um dos primeiros benefícios da implementação de sistemas de computador mainframe multiusuário foi que eles facilitaram a descoberta de informações, encontrando correspondências exatas para sequências de texto em grandes repositórios de documentos.

Com o crescimento da computação de desktop e intranets corporativas, as soluções comerciais de procura corporativa , como o IBM Storage and Information Retrieval System (STAIRS) e a ferramenta de procura local FAST (posteriormente adquirida pela Microsoft), tornaram-se populares na computação corporativa.

No entanto, o surgimento e a popularização de mecanismos de procura sem custo e acessíveis ao público, como o Google (e seu predecessor AltaVista), transformaram radicalmente as expectativas do usuário em relação à recuperação de informações, descoberta de conteúdo e plataformas de procura corporativa.

Diante do rápido crescimento no volume e na variedade de dados que as ferramentas de procura corporativa devem examinar, a velocidade de recuperação de resultados tornou-se um indicador-chave do desempenho do algoritmo de procura cognitiva . As soluções de procura inteligente de hoje devem ser construídas em arquiteturas que possam lidar com as demandas de desempenho de grandes cargas de trabalho de dados. Por oferecerem a escalabilidade necessária, as infraestruturas de cloud com extensas integrações e automação orientadas por API geralmente são mais adequadas para a tarefa.