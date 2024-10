Embora as soluções de gerenciamento de conhecimento possam ser úteis para facilitar a transferência de conhecimento entre equipes e indivíduos, elas também dependem da adoção do usuário para gerar resultados positivos. Devido a isso, as organizações não devem minimizar o valor dos elementos humanos que permitem o sucesso do gerenciamento de conhecimento.

Cultura organizacional: as práticas de gerenciamento afetarão o tipo de organização que os executivos lideram. Os gerentes podem criar organizações de aprendizado recompensando e encorajando comportamentos de compartilhamento de conhecimento entre as equipes. Esse tipo de liderança estabelece as bases para que as equipes confiem umas nas outras e se comuniquem mais abertamente a fim de alcançar resultados comerciais.

as práticas de gerenciamento afetarão o tipo de organização que os executivos lideram. Os gerentes podem criar organizações de aprendizado recompensando e encorajando comportamentos de compartilhamento de conhecimento entre as equipes. Esse tipo de liderança estabelece as bases para que as equipes confiem umas nas outras e se comuniquem mais abertamente a fim de alcançar resultados comerciais. Comunidades de prática: centros de excelência em disciplinas específicas fornecem aos funcionários um fórum para tirar dúvidas, facilitando o aprendizado e a transferência de conhecimento. Dessa forma, as organizações aumentam o número de especialistas no assunto de uma determinada área, reduzindo a dependência de indivíduos específicos para executar determinadas tarefas.