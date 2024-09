SulAmérica A equipe da SulAmérica inicialmente contava com uma ferramenta de monitoramento e, quando se deparou com gargalos de recursos, teve que analisar manualmente as métricas de utilização para identificar problemas.Essa abordagem levou a respostas reativas e prejudicou sua capacidade de se concentrar na inovação e na escala conforme necessário.Utilizando a plataforma Turbonomic e seus recursos de automação, a SulAmérica melhorou o desempenho e a eficiência, reduzindo os chamados em 70% e alcançando uma melhoria de 11% na densidade dos nós.

Komatsu Enfrentando desafios ao lidar com problemas de desempenho e otimização de alocação de recursos em seus ambientes locais e no Microsoft Azure, a Komatsu recorreu à plataforma Turbonomic. Ao implementar a automação com base nas recomendações da plataforma, a Komatsu otimizou sua estratégia de nuvem pública, melhorou o desempenho, reduziu o desperdício, minimizou as reclamações dos usuários e economizou mais de 33% nas taxas de execução do servidor, com economias acumuladas superiores a US$ 650 mil.