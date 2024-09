A IA generativa depende de modelos sofisticados de aprendizado de máquina chamados de modelos de deep learning — algoritmos que simulam os processos de aprendizado e tomada de decisões do cérebro humano. Esses modelos funcionam identificando e codificando os padrões e relacionamentos em grandes quantidades de dados e, em seguida, usando essas informações para entender as solicitações ou perguntas de linguagem natural dos usuários e responder com novo conteúdo relevante.

A IA tem sido um tema tecnológico importante na última década, mas a IA generativa, e especificamente a chegada do ChatGPT em 2022, colocaram a IA nas manchetes mundiais e lançaram uma onda sem precedentes de inovação e adoção da IA. A IA generativa oferece enormes benefícios de produtividade para pessoas físicas e jurídicas e, embora também apresente desafios e riscos muito reais, as empresas estão avançando, explorando como a tecnologia pode melhorar seus fluxos de trabalho internos e enriquecer seus produtos e serviços. De acordo com uma pesquisa da empresa de consultoria de gerenciamento McKinsey, um terço das organizações já utiliza a IA generativa regularmente em pelo menos uma função empresarial.¹ O analista do setor Gartner projeta que mais de 80% das organizações terão implantado aplicativos de IA generativa ou usado interfaces de programação de aplicativos (APIs) de IA generativa até 2026.2