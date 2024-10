O que são alucinações de IA?

A alucinação de IA pode ter consequências significativas para aplicações no mundo real. Por exemplo, um modelo de IA de saúde pode identificar incorretamente uma lesão cutânea benigna como maligna, levando a intervenções médicas desnecessárias. Problemas de alucinação de IA também podem contribuir para a disseminação de desinformação. Se, por exemplo, chatbots alucinantes responderem a consultas sobre uma emergência em desenvolvimento com informações que não foram verificadas, isso pode rapidamente espalhar falsidades que minam os esforços de mitigação.Uma fonte significativa de alucinação em algoritmos de aprendizado de máquina é o viés de input. Se um modelo de IA for treinado em um conjunto de dados que inclui dados tendenciosos ou não representativos, ele pode alucinar padrões ou características que refletem esses vieses.

Os modelos de IA também podem ser vulneráveis a ataques de adversários, nos quais atores mal-intencionados manipulam a produção de um modelo de IA ao alterar sutilmente os dados de input. Em tarefas de reconhecimento de imagem, por exemplo, um ataque de adversário pode envolver a adição de uma pequena quantidade de ruído especialmente criado a uma imagem, fazendo com que a IA a classifique incorretamente. Isso pode se tornar uma preocupação significativa de segurança, especialmente em áreas sensíveis, como cibersegurança e tecnologias de veículos autônomos.Os pesquisadores de IA estão constantemente desenvolvendo mecanismos de proteção para proteger as ferramentas de IA contra ataques de adversários. Técnicas como o treinamento adversarial, onde o modelo é treinado em uma mistura de exemplos normais e de adversários, estão ajudando a reforçar questões de segurança. No entanto, durante esse processo, a vigilância nas fases de treinamento e verificação de fatos é essencial.