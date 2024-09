O que é overfitting?

Se o excesso de treinamento ou a complexidade do modelo resultarem em overfitting, uma resposta lógica de prevenção seria interromper o processo de treinamento mais cedo, também conhecido como "early stopping", ou reduzir a complexidade do modelo eliminando entradas menos relevantes. No entanto, se você pausar o treinamento muito cedo ou excluir muitas características importantes, você pode enfrentar o problema oposto e, em vez disso, pode ocorrer o underfitting do seu modelo. O underfitting ocorre quando o modelo não foi treinado por tempo suficiente ou as variáveis de entrada não são significativas o suficiente para determinar uma relação significativa entre as variáveis de entrada e saída.

Em ambas as situações, o modelo não consegue identificar a tendência predominante nos dados de treinamento. Portanto, o underfitting também apresenta uma generalização ruim para dados não vistos. No entanto, ao contrário do overfitting, os modelos de underfitting apresentam alto viés e menos variância em suas previsões. Isso ilustra a troca de viés-variância, que ocorre quando um modelo mal ajustado passa para um estado superajustado. Conforme o modelo aprende, seu viés diminui, mas pode aumentar em variância à medida que se torna overfitted. Ao ajustar um modelo, o objetivo é encontrar o "ponto ideal" entre o underfitting e o overfitting, para que ele possa estabelecer uma tendência dominante e aplicá-la amplamente a novos conjuntos de dados.