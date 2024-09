É crucial para uma organização ter um entendimento completo dos processos de tomada de decisão da IA com monitoramento de modelo e responsabilização da IA, e não confiar neles cegamente. A IA explicável pode ajudar os humanos a entender e explicar algoritmos de aprendizado de máquina (ML), deep learning e redes neurais.

Modelos de ML muitas vezes são considerados como caixas-pretas que são impossíveis de interpretar.² As redes neurais usadas no deep learning são algumas das mais difíceis para um humano entender. O viés, muitas vezes baseado em etnia, gênero, idade ou localização, tem sido um risco de longa data na formação de modelos de IA. Além disso, o desempenho do modelo de IA pode se deteriorar ou desviar porque os dados de produção diferem dos dados de treinamento. Isso torna crucial para um negócio monitorar e gerenciar continuamente os modelos para promover a explicabilidade da IA, ao mesmo tempo em que mede o impacto comercial do uso de tais algoritmos. A IA explicável também ajuda a promover a confiança do usuário final, a auditabilidade do modelo e o uso produtivo da IA.Isso também mitiga riscos de conformidade, legais, de segurança e de reputação da IA em produção.

A IA explicável é um dos requisitos-chave para implementar a IA responsável, uma metodologia para a implementação em larga escala de métodos de IA em organizações reais com justiça, explicabilidade do modelo e responsabilidade.³ Para adotar a IA de forma responsável, as organizações precisam incorporar princípios éticos nas aplicações e processos de IA, construindo sistemas baseados em confiança e transparência.