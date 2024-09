O que é a modernização de aplicativos?

Existem diversas abordagens conhecidas para a modernização de aplicativos que se concentram na combinação da plataforma, da arquitetura do aplicativo e da exposição de uma funcionalidade do aplicativo por meio de API.

De monólito para microsserviço. O padrão mais comum de modernização de aplicativos envolve a refatoração e divisão de um aplicativo monolítico em um conjunto de pequenos microsserviços livremente integrados.

No exemplo de arquiteturas de microsserviços acima, um aplicativo de varejo foi dividido de um único aplicativo de n-camadas para um conjunto de microsserviços de todos os serviços individuais dentro do aplicativo, cada um com seu banco de dados e modelo de dados.

Uma abordagem possível é conhecida como "padrão strangler". Em vez de dividir o monólito de uma só vez, o padrão strangler divide o aplicativo parte por parte, retirando primeiramente as mais fáceis e valiosas, até que eventualmente sobre nada do monólito.

Migração para a cloud. Geralmente parte da refatoração para microsserviços, a replicação ou mudança de hospedagem de aplicativos quase sempre faz parte do processo de modernização. Embora seja possível simplesmente mudar os aplicativos sem a necessidade de muita recodificação, geralmente o valor é encontrado na reestruturação do aplicativo para que ele utilize os modelos de cloud com mais eficiência, vezes por meio de contêineres e Kubernetes. (Saiba mais sobre migração para a cloud)

Expondo a funcionalidade por meio de APIs

Por fim, outra abordagem de modernização pode envolver deixar um aplicativo em seu local atual mas expor, com segurança, suas funções ou dados por meio de APIs. Essa abordagem, mais baseada na integração do que na migração, permite que novos aplicativos nativos em cloud simplesmente utilizem os recursos de sistemas e dados existentes.