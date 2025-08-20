O que é multicloud?

Multicloud é o uso de serviços da cloud de mais de um fornecedor da cloud. Pode ser tão simples quanto usar software como serviço (SaaS) de diferentes fornecedores da cloud, por exemplo, Salesforce e Workday. Mas, na empresa, multicloud geralmente se refere à execução de aplicativos corporativos na plataforma como serviço (PaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) de vários provedores de serviços da cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.
Uma solução multicloud é uma solução de cloud computing que é portátil dentre as infraestruturas da cloud de múltiplos provedores da cloud. As soluções multicloud são normalmente construídas em tecnologias nativas da cloud de software livre, como Kubernetes, que são suportadas por todos os provedores da cloud pública. Também incluem normalmente recursos para gerenciar cargas de trabalho em várias clouds com um console central (ou 'painel de vidro único'). Muitos dos principais provedores da cloud, bem como provedores de soluções em cloud, como VMware, oferecem soluções multicloud para infraestrutura de computação, desenvolvimento, data warehousing, armazenamento em cloud, inteligência artificial (AI) e machine learning (ML), recuperação de desastre/continuidade de negócios e mais.
O valor abrangente da multicloud para a empresa é que ele evita o 'bloqueio do fornecedor', problemas de desempenho, opções limitadas ou custos desnecessários resultantes do uso de apenas um fornecedor da cloud. Uma estratégia multicloud oferece organizações:
A chave para maximizar os benefícios de uma arquitetura multicloud é gerenciar aplicativos e recursos em várias clouds centralmente, como se fossem parte de uma única cloud. Mas o gerenciamento de multicloud vem com vários desafios, incluindo:
As organizações usam ferramentas de gerenciamento de multicloud, ou preferencialmente, uma plataforma de gerenciamento multicloud, para monitorar e gerenciar suas implementações de multicloud como se fossem um único ambiente da cloud. As melhores plataformas de gerenciamento de multicloud normalmente oferecem:
Cloud híbrida é o uso de ambientes da cloud pública e cloud privada, com gerenciamento, orquestração e portabilidade entre eles que permite que uma organização os use como uma infraestrutura de TI única, unificada e otimizada.
Multicloud e a cloud híbrida não são mutuamente exclusivas. Na verdade, a maioria das clouds híbridas corporativas são multicloud híbrida, pois incluem serviços da cloud pública ou privada de pelo menos dois fornecedores de serviços da cloud.
A multicloud híbrida aproveita os benefícios da multicloud com:
