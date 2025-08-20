O que é multicloud?

Multicloud, o uso de serviços da cloud de dois ou mais fornecedores, oferece às organizações flexibilidade para otimizar o desempenho, controlar os custos e evitar a dependência de fornecedores.
Multicloud é o uso de serviços da cloud de mais de um fornecedor da cloud. Pode ser tão simples quanto usar software como serviço (SaaS) de diferentes fornecedores da cloud, por exemplo, Salesforce e Workday. Mas, na empresa, multicloud geralmente se refere à  execução de aplicativos corporativos na plataforma como serviço (PaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) de vários provedores de serviços da cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.

Uma solução multicloud é uma solução de cloud computing que é portátil dentre as infraestruturas da cloud de múltiplos provedores da cloud. As soluções multicloud são normalmente construídas em tecnologias nativas da cloud de software livre, como Kubernetes, que são suportadas por todos os provedores da cloud pública. Também incluem normalmente recursos para gerenciar cargas de trabalho em várias clouds com um console central (ou 'painel de vidro único'). Muitos dos principais provedores da cloud, bem como provedores de soluções em cloud, como VMware, oferecem soluções multicloud para infraestrutura de computação, desenvolvimento,  data warehousingarmazenamento em cloudinteligência artificial (AI) e machine learning (ML), recuperação de desastre/continuidade de negócios e mais.
Valor e benefícios da multicloud

O valor abrangente da multicloud para a empresa é que ele evita o 'bloqueio do fornecedor', problemas de desempenho, opções limitadas ou custos desnecessários resultantes do uso de apenas um fornecedor da cloud. Uma estratégia multicloud oferece organizações:

  • Flexibilidade para escolher serviços da cloud de diferentes provedores da cloud com base na combinação de preços, desempenho, requisitos de segurança e conformidade, localização geográfica que melhor se adapta ao negócio;

  • Capacidade de adotar rapidamente as melhores tecnologias de qualquer fornecedor, conforme necessário ou à medida que surgem, em vez de limitar os clientes a quaisquer soluções ou funcionalidades que um único fornecedor oferece em um determinado momento;

  • Vulnerabilidade reduzida a interrupções e tempo de inatividade não planejado (porque uma interrupção em uma cloud não afetará necessariamente os serviços de outras clouds);

  • Exposição reduzida ao licenciamento, segurança, compatibilidade e outros problemas que podem resultar da "TI invisível": usuários que se inscrevem independentemente para serviços da cloud que uma organização que usa apenas uma cloud pode não oferecer.
Gerenciamento de multicloud

A chave para maximizar os benefícios de uma arquitetura multicloud é gerenciar aplicativos e recursos em várias clouds centralmente, como se fossem parte de uma única cloud. Mas o gerenciamento de multicloud vem com vários desafios, incluindo:

  • Manter políticas de conformidade e segurança da cloud consistentes em várias plataformas;

  • Implementação consistente de aplicativos em ambientes de destino (por exemplo, desenvolvimento, preparação e produção) e várias plataformas de hospedagem;

  • Federar e visualizar eventos de ferramentas de registro e monitoramento para obter uma visão única e configurar respostas consistentes

As organizações usam ferramentas de gerenciamento de multicloud, ou preferencialmente, uma plataforma de gerenciamento multicloud, para monitorar e gerenciar suas implementações de multicloud como se fossem um único ambiente da cloud. As melhores plataformas de gerenciamento de multicloud normalmente oferecem:

  • Visibilidade e controle sobre qualquer recurso da cloud, incluindo soluções de IaaS, PaaS e SaaS e armazenamento de dados associados e recursos de rede em cloud pública, cloud privada e implementações de ponta.

  • Recursos analíticos e/ou de inteligência artificial (IA),  incluindo inteligência artificial para operações (AIOps). A AIOps usa IA e machine learning para filtrar o "ruído" dos dados em busca de métricas, telemetria, que a organização pode usar para simplificar operações, prever problemas de disponibilidade ou desempenho e até mesmo automatizar ações corretivas na infraestrutura multicloud.
Multicloud, cloud híbrida e multicloud híbrida

Cloud híbrida é o uso de ambientes da cloud pública e cloud privada, com gerenciamento, orquestração e portabilidade entre eles que permite que uma organização os use como uma infraestrutura de TI única, unificada e otimizada.

Multicloud e a cloud híbrida não são mutuamente exclusivas. Na verdade, a maioria das clouds híbridas corporativas são multicloud híbrida, pois incluem serviços da cloud pública ou privada de pelo menos dois fornecedores de serviços da cloud.

A multicloud híbrida aproveita os benefícios da multicloud com:

  • Maior produtividade do desenvolvedor: a multicloud híbrida ativa e é ativada por métodos de desenvolvimento Agile e DevOps e tecnologias de aplicativos nativos da cloud, como arquitetura de microsserviços, contêineres e serverless computing.

  • Segurança aprimorada e conformidade regulamentar: além de fornecer o amplo acesso multicloud às principais tecnologias de segurança e conformidade, a multicloud híbrida oferece a flexibilidade de implementar e escalar dados confidenciais ou cargas de trabalho altamente regulamentadas das formas mais seguras e compatíveis, e a conveniência de implementar segurança e conformidade consistentemente em todos os serviços da cloud, fornecedores da cloud e ambientes da cloud.

  • Maior eficiência e otimização de gastos: além da flexibilidade para escolher o serviço da cloud mais econômico, a multicloud híbrida fornece o controle mais granular sobre onde as cargas de trabalho são implementadas e escaladas, permitindo que as organizações melhorem ainda mais o desempenho (por exemplo, implemente mais perto dos usuários para reduzir a latência) e otimizar os gastos. A cloud híbrida também ajuda as empresas a modernizar os aplicativos existentes mais rapidamente e conectar serviços da cloud a dados na cloud ou infraestrutura local de maneiras que agregam novo valor.
