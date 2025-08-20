O que é multicloud?

Multicloud é o uso de serviços da cloud de mais de um fornecedor da cloud. Pode ser tão simples quanto usar software como serviço (SaaS) de diferentes fornecedores da cloud, por exemplo, Salesforce e Workday. Mas, na empresa, multicloud geralmente se refere à execução de aplicativos corporativos na plataforma como serviço (PaaS) ou infraestrutura como serviço (IaaS) de vários provedores de serviços da cloud, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud e Microsoft Azure.

Uma solução multicloud é uma solução de cloud computing que é portátil dentre as infraestruturas da cloud de múltiplos provedores da cloud. As soluções multicloud são normalmente construídas em tecnologias nativas da cloud de software livre, como Kubernetes, que são suportadas por todos os provedores da cloud pública. Também incluem normalmente recursos para gerenciar cargas de trabalho em várias clouds com um console central (ou 'painel de vidro único'). Muitos dos principais provedores da cloud, bem como provedores de soluções em cloud, como VMware, oferecem soluções multicloud para infraestrutura de computação, desenvolvimento, data warehousing, armazenamento em cloud, inteligência artificial (AI) e machine learning (ML), recuperação de desastre/continuidade de negócios e mais.