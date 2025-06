A camada de dados, ou banco de dados central, é o coração do data warehouse e é sustentada por todos os outros componentes. Os dados podem ser inseridos a partir de aplicações de negócios, listas de e-mail, sites ou quaisquer outros bancos de dados relacionais. Os dados são armazenados fisicamente em um servidor ou conjunto de servidores.

A camada de dados pode particionar segmentos de dados para os usuários acessarem somente os dados de que precisam. Por exemplo, a equipe de vendas normalmente não teria acesso aos dados da equipe de RH e vice-versa.

Normalmente, os data warehouses têm recursos de gestão de dados e segurança integrados, de modo que as organizações não precisam realizar muito trabalho de engenharia de dados personalizado para incluir esses recursos. As organizações podem precisar atualizar os princípios de governança de dados e as medidas de segurança ao longo do tempo, à medida que novos dados de diferentes fontes são adicionados ao warehouse.