O que são dados não estruturados?

Dados não estruturados são informações sem formato predefinido. Os conjuntos de dados não estruturados são enormes (geralmente terabytes ou petabytes de dados) e contêm 90% de todos os dados gerados pela empresa.1

A proliferação de dados não estruturados é impulsionada por suas diversas e extensas fontes de dados, incluindo documentos de texto, mídias sociais, arquivos de imagem e áudio, mensagens instantâneas e dispositivos inteligentes. Quase todos os novos dados gerados hoje são não estruturados: cada mensagem enviada, foto carregada ou sensor acionado aumenta o volume crescente.

Ao contrário dos dados estruturados (que possuem um modelo de dados predefinido), os dados não estruturados não se adaptam facilmente aos esquemas fixos dos bancos de dados convencionais. Em vez disso, dados não estruturados são frequentemente armazenados em sistemas de arquivos, bancos de dados não relacionais (ou bancos de dados NoSQL) ou em data lakes.

A complexidade e a estrutura não uniforme dos dados não estruturados também exige métodos mais sofisticados de análise de dados. Tecnologias como aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (PLN) são comumente utilizadas para extrair insights de conjuntos de dados não estruturados.

No passado recente, dados não estruturados eram considerados dados obscuros. Os desafios dos dados não estruturados (ou seja, volume e falta de uniformidade) os tornaram inutilizáveis para muitos casos de uso comercial.

Hoje, no entanto, as empresas com abundância de dados não estruturados possuem um ativo estratégico significativo. Quando combinados, os dados estruturados e dados não estruturados apresentam uma visão completa dos dados em toda a empresa. E, especialmente relevante neste momento atual, os dados não estruturados também podem ajudar as empresas a liberar todo o potencial da IA generativa (IA generativa).