O que é ingestão de dados?

Organizações que migram para a nuvem para iniciativas de análise de dados e IA avançadas geralmente enfrentam desafios relacionados a dados legados, fontes de dados isoladas e aumento no volume, velocidade e complexidade dos dados. Soluções modernas de ingestão de dados geralmente fornecem assistentes sem código que simplificam o processo de ingestão de dados a partir de bancos de dados, arquivos, fontes de streaming e aplicações.

Soluções de ingestão de dados podem acelerar a modernização do data warehouse ao facilitar a migração em massa de conteúdo de bancos de dados, data warehouses e mainframe no local para data warehouses baseados na nuvem. O uso de técnicas de Change Data Capture (CDC) com ingestão de dados mantém o data warehouse na nuvem constantemente atualizado com as informações mais recentes.