O que é um data lake?

Muitas organizações usam data lakes como soluções de armazenamento multiuso para dados recebidos, pois podem armazenar petabytes de dados em qualquer formato com facilidade.

Em vez de configurar diferentes pipelines de dados para diferentes tipos de dados, as organizações podem colocar todos os dados recebidos no armazenamento do data lake. Os usuários podem acessar os dados diretamente do data lake ou migrá-los para um warehouse ou outra plataforma de dados, conforme necessário.

As organizações podem até usar data lakes para armazenar dados “por precaução” com casos de uso ainda não definidos. Como os data lakes são baratos e escaláveis, as organizações não precisam se preocupar em gastar recursos em dados que talvez sejam desnecessários.