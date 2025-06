Os data lakes e os data warehouses são geralmente usados em conjunto. Os data lakes atuam como um sistema que recebe todos os dados novos, enquanto os data warehouses aplicam estrutura posterior a esses dados.

No entanto, coordenar esses sistemas para fornecer dados confiáveis pode ser caro em termos de tempo e recursos. Tempos de processamento longos contribuem para dados desatualizados, e camadas adicionais de ETL (extração, transformação e carregamento) introduzem riscos à qualidade dos dados.

Os data lakehouses compensam as falhas dos data warehouses e dos data lakes com recursos que formam um sistema de gerenciamento de dados mais eficiente. Eles combinam as estruturas de dados dos data warehouses com o armazenamento de baixo custo e a flexibilidade dos data lakes.

Os data lakehouses permitem que as equipes de dados unifiquem seus sistemas díspares, acelerem o processamento de dados para análises mais avançadas (como aprendizado de máquina — ML), acessem dados em grande escala de forma eficiente e melhorem a qualidade dos dados.