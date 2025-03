O que é Delta Lake?

Desenvolvido pela primeira vez pela Databricks em 2016, o Delta Lake é um formato de tabela aberta, uma framework de código aberto para dados tabulares que cria uma camada de metadados sobre os formatos de arquivo existentes. O Delta Lake usa especificamente tabelas Parquet para armazenamento de dados. Outros formatos de tabelas abertas incluem o Apache Iceberg e o Apache Hudi.

A camada de metadados permite que o Delta Lake e outras tabelas abertas otimizem as consultas de pesquisa e sejam compatíveis com operações de dados avançadas com as quais muitos formatos de tabelas padrão não são. As organizações frequentemente usam o Delta Lake para tornar seus data lakes mais confiáveis e intuitivos.

A criação do Delta Lake foi uma etapa crítica no desenvolvimento da arquitetura de data lakehouse, que combina o armazenamento de um data lake com o desempenho de um data warehouse.