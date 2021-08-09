O que é business intelligence (BI)?

Desenvolvimentos recentes em business intelligence estão focados em aplicações de BI de autoatendimento que permitem que usuários não experientes em tecnologia usem análises e relatórios automáticos. A equipe de TI continua responsável por gerenciar dados corporativos, incluindo precisão e segurança, mas agora várias equipes podem ter acesso direto aos dados e ser responsáveis por suas próprias análises, em vez de deixar o trabalho esperando na fila para ser executado pela TI.

Espera-se que os avanços contínuos nos sistemas modernos de business intelligence e análise integrem algoritmos de aprendizado de máquina e IA para simplificar tarefas complicadas. Com a nova ênfase no autoatendimento, esses recursos também podem acelerar a capacidade da empresa de analisar dados e obter insights em um nível mais profundo. Os sistemas baseados em IA podem ler de várias fontes automaticamente enquanto obtêm as informações mais relevantes para liderar a tomada de decisões.

Como exemplo, considere como o IBM Cognos Analytics reúne análise de dados e ferramentas visuais para suportar a criação de mapas para relatórios. O sistema usa IA para identificar automaticamente informações geográficas. Ele pode então refinar visualizações adicionando mapeamento geoespacial de todo o globo, de um bairro individual ou qualquer coisa intermediária.

As soluções modernas de BI residem em plataformas baseadas na nuvem para ampliar o alcance do BI em todo o mundo. Os insights do consumidor podem ser extraídos de big data, produzindo informações que vão de descritivas a preditivas. Muitas soluções de BI agora incluem processamento em tempo real, permitindo a tomada de decisão imediata.

Outros avanços nos sistemas de BI de nível corporativo incluem consultas de linguagem natural, que são mais fáceis para usuários que não são especialistas em SQL. Recursos de desenvolvimento com pouco código ou no-code estão disponíveis em alguns sistemas de BI para que os usuários possam criar suas próprias ferramentas, aplicativos e interfaces de relatórios para acelerar ainda mais as respostas e o tempo de lançamento no mercado.