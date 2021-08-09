O que é business intelligence (BI)?

Business intelligence (BI) é um conjunto de processos tecnológicos para coletar, gerenciar e analisar dados organizacionais para gerar insights que informam estratégias e operações de negócios.
Os analistas de business intelligence transformam dados brutos em insights significativos que impulsionam a tomada de decisões estratégicas dentro de uma organização. As ferramentas de BI permitem que os usuários corporativos acessem diferentes tipos de dados — históricos e atuais, de terceiros e internos, bem como dados semiestruturados e dados não estruturados, como mídias sociais. Os usuários podem analisar essas informações para obter insights sobre o desempenho da empresa e saber o que deve ser feito a seguir.
De acordo com a revista CIO: “Embora o business intelligence não diga aos usuários corporativos o que fazer ou o que acontecerá se eles seguirem um determinado curso, o BI também não é apenas sobre gerar relatórios. Em vez disso, o BI oferece uma maneira de examinar os dados para entender tendências e obter insights.”1
As organizações podem usar os insights obtidos com BI e análise de dados para melhorar as decisões de negócios, identificar problemas ou questões, identificar tendências de mercado e encontrar novas receitas ou oportunidades de negócios.
A business intelligence (BI) é descritiva, permitindo melhores decisões de negócios baseadas em uma base de dados de negócios atuais. A análise de dados corporativos (BA) é, então, um subconjunto de BI, com a análise de dados corporativos fornecendo a análise prescritiva e prospectiva . É o guarda-chuva da infraestrutura de BI que inclui as ferramentas para identificação e armazenamento dos dados para a tomada de decisões.
A BI pode informar a uma organização quantos novos clientes foram adquiridos no mês passado e se o tamanho do pedido aumentou ou diminuiu durante o mês. Ao contrário, a análise de dados corporativos pode prever quais estratégias, com base nesses dados, mais beneficiariam a organização. Por exemplo: o que acontece se aumentarmos os gastos com publicidade para oferecer uma oferta especial a novos clientes?
Plataformas de BI tradicionalmente dependem de data warehouses para suas informações fundamentais. A força de um data warehouse está em agregar dados de múltiplas fontes em um sistema central para apoiar a análise e geração de relatórios de dados corporativos. A BI apresenta os resultados ao usuário na forma de relatórios, gráficos e mapas, que podem ser exibidos por meio de um dashboard.
Os data warehouses podem incluir um motor de processamento analítico online (OLAP) para suportar consultas multidimensionais. "Quais são as vendas de nossa região leste em relação à região oeste este ano, em comparação com o ano passado?"
O OLAP fornece tecnologia poderosa para descoberta de dados, facilitando BI, cálculos analíticos complexos e análises preditivas. Um dos principais benefícios do OLAP é a consistência de seus cálculos que podem melhorar a qualidade do produto, as interações com o cliente e o processo de negócios.
Data lakehouses agora também estão sendo usados para BI. A vantagem de um data lakehouse é que ele busca resolver os principais desafios em data warehouses e data lakes para produzir uma solução de gerenciamento de dados mais ideal para as organizações. Uma lakehouse representa a próxima evolução das soluções de gerenciamento de dados.
As etapas realizadas na BI geralmente seguem esta ordem:
Alguns novos produtos de BI podem extrair e carregar dados brutos diretamente usando tecnologia como Hadoop, mas data warehouses geralmente ainda são a fonte de dados preferida.
O termo "business intelligence" foi usado pela primeira vez em 1865 pelo autor Richard Millar Devens, quando ele citou um banqueiro que coletou informações sobre o mercado antes de seus concorrentes. Em 1958, um cientista da computação da IBM chamado Hans Peter Luhn explorou o potencial do uso da tecnologia para reunir BI. Sua pesquisa ajudou a estabelecer métodos para criar algumas das primeiras plataformas de análise da IBM.
Nos anos 60 e 70, os primeiros sistemas de gerenciamento de dados e sistemas de suporte à decisão (DSS) começaram a armazenar e organizar os volumes crescentes de dados. “Muitos historiadores sugerem que a versão moderna do BI evoluiu do banco de dados DSS”, diz o site de educação em TI Dataversity. “Uma variedade de ferramentas foi desenvolvida durante esse tempo, para acessar e organizar dados de maneiras mais simples.” OLAP, sistemas de informações executivas e data warehouses foram algumas das ferramentas desenvolvidas para trabalhar com DSS.”2
Na década de 1990, o BI tornou-se cada vez mais popular, mas a tecnologia ainda era complexa. Geralmente, era necessário o suporte de TI, o que muitas vezes levava a atrasos e relatórios atrasados. Mesmo sem TI, analistas de business intelligence e usuários precisavam de treinamento extensivo para consultar e analisar seus dados.3
A business intelligence é mais uma forma de pensar, pois é composta por hardware e software. Ao adotar uma cultura baseada em dados, com base em um conjunto completo de abordagens, processos, tecnologia digital e análise de dados, uma organização pode encontrar novos insights para tomar melhores decisões de negócios e obter novas vantagens. A instalação de um novo pacote de software de BI por si só não traz essa mudança de cultura.
Benefícios de BI:
Desafios do BI
Os dados são a força vital de organizações bem-sucedidas. Além das funções de dados tradicionais—engenheiros de dados, cientistas de dados, analistas e arquitetos—os tomadores de decisão em toda a organização precisam de acesso flexível e de autoatendimento a insights baseados em dados acelerados por inteligência artificial (IA). Do marketing ao RH, das finanças à cadeia de suprimentos e muito mais, os tomadores de decisão podem usar esses insights para melhorar a tomada de decisões e a produtividade em toda a empresa.
As organizações se beneficiam quando conseguem avaliar completamente suas operações e processos, entender seus clientes, avaliar o mercado e impulsionar melhorias. Elas precisam das ferramentas certas para agregar informações comerciais de qualquer lugar, analisá-las, descobrir padrões e encontrar soluções. Para oferecer um sistema de BI que torne tudo isso possível, as organizações devem:
O business intelligence agrega valor em várias funções em quase todos os setores. Por exemplo:
Atendimento ao cliente: com as informações dos clientes e os detalhes do produto disponíveis por meio de uma fonte de dados unificada, os agentes de atendimento ao cliente podem responder rapidamente às perguntas dos clientes ou começar a resolver problemas dos clientes.
Finanças e bancos: as empresas financeiras podem determinar a saúde e os riscos organizacionais atuais e prever o sucesso futuro analisando históricos de clientes e condições de mercado combinados. Os dados podem ser revisados ramificação por filial com uma única interface para identificar oportunidades de melhoria ou investimento adicional.
Saúde: os pacientes podem obter rapidamente respostas para muitas perguntas urgentes de saúde sem fazer perguntas demoradas aos funcionários ou ao pessoal médico. As operações internas, incluindo estoques, são mais fáceis de rastrear minuto a minuto.
Varejo: os varejistas podem aumentar a economia de custos comparando desempenho e benchmarks entre lojas, canais e regiões. E, com visibilidade no processo de reclamações, as seguradoras podem ver onde estão falhando nos objetivos de serviço e usar essa informação para melhorar os resultados.
Vendas e marketing: ao unificar dados sobre promoções, preços, vendas, ações dos clientes e condições de mercado, os profissionais de marketing e as equipes de vendas podem planejar melhor promoções e campanhas futuras. Direcionamento ou segmentação detalhada pode ajudar a impulsionar as vendas.
Segurança e conformidade: dados centralizados e um painel unificado podem melhorar a precisão e ajudar a determinar as causas principais dos problemas de segurança. A conformidade com os regulamentos pode ser simplificada com um único sistema para coletar dados de relatórios.
Análise estatística: usando a análise descritiva, as organizações podem revisar as estatísticas para identificar novas tendências e descobrir por que essas tendências estão se desenvolvendo.
Cadeia de suprimentos: um único painel (SPOG) com dados globais permite acompanhar o movimento de mercadorias, identificar problemas e otimizar a cadeia de suprimentos.
Desenvolvimentos recentes em business intelligence estão focados em aplicações de BI de autoatendimento que permitem que usuários não experientes em tecnologia usem análises e relatórios automáticos. A equipe de TI continua responsável por gerenciar dados corporativos, incluindo precisão e segurança, mas agora várias equipes podem ter acesso direto aos dados e ser responsáveis por suas próprias análises, em vez de deixar o trabalho esperando na fila para ser executado pela TI.
Espera-se que os avanços contínuos nos sistemas modernos de business intelligence e análise integrem algoritmos de aprendizado de máquina e IA para simplificar tarefas complicadas. Com a nova ênfase no autoatendimento, esses recursos também podem acelerar a capacidade da empresa de analisar dados e obter insights em um nível mais profundo. Os sistemas baseados em IA podem ler de várias fontes automaticamente enquanto obtêm as informações mais relevantes para liderar a tomada de decisões.
Como exemplo, considere como o IBM Cognos Analytics reúne análise de dados e ferramentas visuais para suportar a criação de mapas para relatórios. O sistema usa IA para identificar automaticamente informações geográficas. Ele pode então refinar visualizações adicionando mapeamento geoespacial de todo o globo, de um bairro individual ou qualquer coisa intermediária.
As soluções modernas de BI residem em plataformas baseadas na nuvem para ampliar o alcance do BI em todo o mundo. Os insights do consumidor podem ser extraídos de big data, produzindo informações que vão de descritivas a preditivas. Muitas soluções de BI agora incluem processamento em tempo real, permitindo a tomada de decisão imediata.
Outros avanços nos sistemas de BI de nível corporativo incluem consultas de linguagem natural, que são mais fáceis para usuários que não são especialistas em SQL. Recursos de desenvolvimento com pouco código ou no-code estão disponíveis em alguns sistemas de BI para que os usuários possam criar suas próprias ferramentas, aplicativos e interfaces de relatórios para acelerar ainda mais as respostas e o tempo de lançamento no mercado.
