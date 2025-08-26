A análise de dados preditiva é um ramo da análise de dados avançada que faz previsões sobre resultados futuros usando dados históricos combinados com modelagem estatística, técnicas de mineração de dados e aprendizado de máquina.
As empresas empregam a análise de dados preditiva para encontrar padrões nesses dados visando identificar riscos e oportunidades.A análise de dados preditiva é frequentemente associada ao big data e à ciência de dados.
Atualmente, as empresas estão inundadas de dados, de arquivos de registros a imagens e vídeos, e todos esses dados residem em repositórios de dados díspares em toda a organização. Para obter insights desses dados, cientistas de dados usam deep learning e algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar padrões e fazer previsões sobre eventos futuros.Algumas dessas técnicas estatísticas incluem modelos de logística e regressão linear, redes neurais e árvores de decisão. Algumas dessas técnicas de modelagem usam o aprendizado preditivo inicial para fazer insights preditivos adicionais.
Os modelos de análise de dados preditiva são projetados para avaliar dados históricos, descobrir padrões, observar tendências e usar essas informações para prever tendências futuras. Modelos populares de análise de dados preditiva incluem classificação, agrupamento e modelos de séries temporais.
Modelos de classificação
Os modelos de classificação se enquadram no ramo dos modelos de aprendizado de máquina supervisionados. Esses modelos categorizam dados com base em dados históricos, descrevendo relacionamentos dentro de um determinado conjunto de dados. Por exemplo, esse modelo pode ser usado para classificar clientes ou clientes em potencial em grupos para fins de segmentação. Ou então, ele também pode ser usado para responder perguntas com resultados binários, como responder sim ou não ou verdadeiro e falso; casos de uso populares para isso são detecção de fraude e avaliação de risco de crédito. Os tipos de modelos de classificação incluem regressão logística, árvores de decisão, floresta aleatória, redes neurais e Naïve Bayes.
Modelos de agrupamento
Os modelos de agrupamento se enquadram em aprendizado não supervisionado. Eles agrupam dados com base em atributos semelhantes. Por exemplo, um site de comércio eletrônico pode usar o modelo para separar os clientes em grupos semelhantes com base em recursos comuns e desenvolver estratégias de marketing para cada grupo. Algoritmos comuns de agrupamento incluem agrupamento k-means, agrupamento de desvio médio, agrupamento espacial baseado em densidade de aplicativos com ruído (DBSCAN), agrupamento de maximização de expectativas (EM) utilizando modelos de mistura gaussianos (GMM) e agrupamento hierárquico.
Modelos de séries temporais
Os modelos de séries temporais usam várias entradas de dados em uma frequência de tempo específica, como diariamente, semanalmente, mensalmente etc. É comum plotar a variável dependente ao longo do tempo para avaliar os dados quanto à sazonalidade, tendências e comportamento cíclico, o que pode indicar a necessidade de transformações e tipos de modelos específicos. Os modelos autorregressivos (AR), média móvel (MA), ARMA e ARIMA são modelos de séries temporais usados com frequência. Por exemplo, uma central de atendimento pode usar um modelo de série temporal para prever quantas chamadas serão recebidas por hora em diferentes horários do dia.
A análise de dados preditiva pode ser implementada em vários setores para problemas de negócios diferentes. Veja abaixo alguns casos de uso de setores para ilustrar como as funções de análise de dados preditiva podem informar a tomada de decisões em situações reais.
Uma organização que sabe o que esperar com base em padrões passados tem uma vantagem comercial no gerenciamento de inventários, força de trabalho, campanhas de marketing e a maioria das outras facetas da operação.
