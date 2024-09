Com as soluções de IBM Analytics em funcionamento, a FleetPride obteve insights sem precedentes sobre os dados operacionais, transformando sua abordagem à gestão da cadeia de suprimentos.

Homarjun Agrahari observa: "não precisamos mais contar com caça ou melhores adivinhações para gerenciar todos os links na cadeia de suprimentos. Nossos gerentes têm acesso rápido e fácil aos dados operacionais mais recentes por meio de relatórios detalhados que os ajudam a tomar decisões mais informadas para aprimorar a eficiência de toda a cadeia de suprimentos.

Por exemplo, relatórios diários de estoque permitiram aos gerentes de armazém otimizar o layout dos produtos, reduzindo o tempo que os funcionários passam percorrendo as diferentes áreas de armazenamento de mãos vazias. Isso ajuda a tornar todo o armazém mais eficiente e produtivo.

O modelo de previsão de envio que projetamos no SPSS Modeler, por outro lado, nos ajudou a gerenciar os níveis de pessoal de forma muito mais precisa, garantindo que contratemos apenas o número necessário de pessoas.

"Saber aproximadamente quantos funcionários precisamos para processar envios de entrada e saída em qualquer dia específico também ajudou a reduzir o número de funcionários trabalhando horas extras. Gastar com horas extras era uma despesa significativa no passado. Agora que somos capazes de planejar os níveis de pessoal com mais precisão, os gastos com horas extras são insignificantes e conseguimos economias substanciais."

Ele acrescenta: "outro modelo que elaboramos no SPSS Modeler prevê a probabilidade de os funcionários do armazém cometerem erros ao fazerem a separação de produtos, o que permitiu aos gerentes tomar medidas para simplificar a rotulagem de produtos - agora, 99,5% das embalagens estão livres de erros." Este é um insight especialmente valioso, já que muitos dos componentes que oferecemos vêm em diferentes tamanhos ou configurações, e o menor erro no despacho poderia impedir que um cliente conserte seu veículo rapidamente.

Com insights baseados em dados incontestáveis sobre as operações, a FleetPride está melhor posicionada do que nunca para manter sua cadeia de suprimentos funcionando de forma eficiente.

Haoming (Ryan) Tian comenta: "o objetivo da Cresco é sempre compartilhar o mesmo entendimento de negócios que nossos clientes, é assim que podemos ajudar a otimizar a análise de negócios e os processos de tomada de decisão de nossos clientes. Na nossa colaboração com a FleetPride, entendemos que nosso cliente está em um ambiente de inovação rápida, então estamos fazendo o máximo para auxiliá-los a agir e operar de forma mais ágil.

Sanjeev Datta, diretor de práticas da Cresco International, que desempenhou um papel fundamental em mostrar o caminho de maturidade em análise para a FleetPride, diz: "nossos clientes confiam em nosso conhecimento da indústria e experiência em produtos.A criação de soluções analíticas que comprovem alto retorno sobre o investimento só funciona com abordagens passo a passo que ajudam a ganhar confiança e provar a excelência, fornecendo uma estratégia e uma solução vencedoras. A equipe da Cresco provou repetidamente à FleetPride nosso compromisso por meio de nossas capacidades técnicas, entrega de projetos e trabalho em equipe excepcional.”

Homarjun Agrahari conclui: "com o suporte das soluções IBM Analytics e da Cresco International, estamos muito confiantes de que podemos continuar melhorando o desempenho da cadeia de suprimentos, mesmo à medida que nossa rede de distribuição cresce em sofisticação. Aproveitar o software de análise avançada nos ajuda a entregar peças aos nossos clientes no prazo, o que os ajuda a manter seus veículos na estrada e seus negócios funcionando sem problemas."