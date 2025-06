O uso da ciência de dados traz desafios. Por exemplo, há muitos dados fragmentados, faltam profissionais com qualificação e é preciso seguir padrões rígidos de TI no treinamento e na implementação das várias ferramentas, práticas e estruturas disponíveis. Também é complicado operacionalizar os modelos de aprendizado de máquina com precisão pouco cle predições difíceis de auditar.

Usando as ferramentas e soluções de ciência de dados da IBM, você pode acelerar a inovação orientada por IA com:

- Malha de dados inteligente

- Ciclo de vida simplificado do ModelOps

- Possibilidade de executar qualquer modelo de IA com implementação flexível

- IA confiável e explicável

Em outras palavras, você pode operacionalizar modelos de ciência de dados em qualquer nuvem e garantir a confiança nos resultados da IA. Além disso, você pode gerenciar e conduzir o ciclo de vida da IA com ModelOps, otimizar as decisões de negócios com análises prescritivas e acelerar o prazo de maturação com ferramentas de modelagem visual .