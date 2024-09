O IBM Watson Studio ajuda cientistas de dados, desenvolvedores e analistas a criar, executar e gerenciar modelos de IA e otimizar decisões em qualquer lugar com o IBM Cloud Pak for Data. Reúna equipes, automatize ciclos de vida de IA e acelere o time to value em uma arquitetura multinuvem aberta.



Reúna frameworks de código aberto, como PyTorch, Tensorflow e scikit-learn, com a IBM e suas ferramentas de ecossistema para ciência de dados visual e baseada em código. Trabalhe com Jupyter Notebook, JupyterLab e CLIs — ou em linguagens como Python, R e Scala.