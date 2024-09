Depois de lidar com os problemas identificados pelo mecanismo de análise, a UMBRAGROUP reduziu substancialmente o volume de produtos não conformes — uma queda de mais de 20% em relação ao ano anterior. E, junto com essa redução, veio uma economia significativa de tempo e custo.

Além disso, a solução oferece a possibilidade de refinar os processos de fabricação continuamente, identificando ineficiências e outros gargalos que podem prejudicar a produção.



"Agora, eles têm tudo o que precisam para prever e evitar novos problemas", acrescenta Ammassari. "Os dados certos. Os algoritmos certos. A solução certa."



E a UMBRAGROUP está totalmente satisfeita com a decisão.



"Para ser sincero", acrescenta Bernareggi, "depois da prova de conceito, nós avaliamos vários provedores. No fim, decidimos seguir em frente com o Nodes e a IBM. Do Nodes, reconhecemos a alta capacidade de extrair valor dos dados. Tudo nesse projeto veio dessa habilidade central. E eles realmente demonstraram, com a POC, que entendiam perfeitamente nossos dados e nossas necessidades de negócios."



Ele continua: "E a IBM forneceu um toolkit fácil de usar. O segredo para nós foi a simplicidade e a facilidade de uso da solução. Esse projeto foi gerenciado pela liderança de negócios, pois não temos recursos suficientes em TI. Sem nenhuma programação, nós só conectamos o Watson Studio aos nossos processos de ETL (extrair, transformar, carregar), e pronto."