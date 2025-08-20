O que é ciência de dados?

A ciência de dados é uma prática que busca resolver problemas complexos e encontrar insights acionáveis para negócios através da análise de dados avançada, a qual combina técnicas de matemática, estatística, programação, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina.
O volume crescente de fontes de dados e, consequentemente, de dados, tornou a ciência de dados um dos campos de crescimento mais rápido em todos os setores. Como resultado, não é surpresa que o papel do cientista de dados tenha sido apelidado de "o trabalho mais sexy do século XXI" pela Harvard Business Review (link fora de ibm.com). As organizações estão cada vez mais dependentes deles para interpretar dados e fornecer recomendações acionáveis para melhorar os resultados dos negócios.
O ciclo de vida da ciência de dados envolve várias funções, ferramentas e processos, o que permite que os analistas obtenham insights acionáveis. Normalmente, um projeto de ciência de dados passa pelos seguintes estágios:
A ciência de dados é considerada uma disciplina, enquanto os cientistas de dados são os praticantes dentro desse campo. Cientistas de dados não são necessariamente responsáveis diretamente por todos os processos envolvidos no ciclo de vida da ciência de dados. Por exemplo, pipelines de dados são tipicamente gerenciados por engenheiros de dados—mas o cientista de dados pode fazer recomendações sobre que tipo de dado é útil ou necessário. Enquanto cientistas de dados podem construir modelos de aprendizado de máquina, escalar esses esforços em um nível maior requer mais skills de engenharia de software para otimizar um programa para rodar mais rapidamente. Como resultado, é comum para um cientista de dados se associar a engenheiros de aprendizado de máquina para escalar modelos de aprendizado de máquina.
As responsabilidades de cientistas de dados muitas vezes coincidem com as de analistas de dados, particularmente com análise exploratória de dados e visualização de dados. No entanto, o conjunto de skills de um cientista de dados é tipicamente mais amplo do que o de um analista de dados médio. Comparativamente, cientistas de dados usam linguagens de programação comuns, como R e Python, para conduzir mais inferências estatísticas e visualização de dados.
Para realizar essas tarefas, cientistas de dados exigem skills de ciência da computação e ciências exatas além daquelas de um analista de negócios ou analista de dados típico. O cientista de dados também deve entender os detalhes específicos do negócio, como fabricação de automóveis, e-commerce ou saúde.
Em resumo, um cientista de dados deve ser capaz de:
Essas skills são altamente demandadas, e como resultado, muitos indivíduos que estão iniciando uma carreira em ciência de dados exploram uma variedade de programas de ciência de dados, como programas de certificação, cursos de ciência de dados e programas de graduação oferecidos por instituições educacionais.
Pode ser fácil confundir os termos "ciência de dados" e "business intelligence" (BI), pois ambos se relacionam com os dados de uma organização e a análise desses dados, mas eles diferem em foco.
Business intelligence (BI) é tipicamente um termo guarda-chuva para a tecnologia que possibilita a preparação de dados, mineração de dados, gerenciamento de dados e visualização de dados. Ferramentas e processos de business intelligence permitem que usuários finais identifiquem informações acionáveis a partir de dados brutos, facilitando a tomada de decisões baseada em dados dentro de organizações em vários setores. Embora exista uma sobreposição significativa com as ferramentas de ciência de dados, o business intelligence se concentra mais em dados do passado e os insights das ferramentas de BI são de natureza mais descritiva. Ele usa dados para entender o que aconteceu antes para informar um curso de ação. BI é voltado para dados estáticos (inalterados) que geralmente são estruturados. Enquanto a ciência de dados usa dados descritivos, ela normalmente os utiliza para determinar variáveis preditivas, que são então usadas para categorizar dados ou fazer previsões.
Ciência de dados e BI não são mutuamente exclusivos—organizações digitalmente experientes usam ambos para entender e extrair valor de seus dados completamente.
Cientistas de dados dependem de linguagens de programação populares para conduzir análise exploratória de dados e regressão estatística. Essas ferramentas de código aberto suportam modelagem estatística criada previamente, aprendizado de máquina e recursos gráficos. Essas linguagens incluem as seguintes (leia mais em "Python vs. R: Qual é a diferença?"):
Para facilitar o compartilhamento de código e outras informações, os cientistas de dados podem usar o GitHub e o Jupyter Notebook.
Alguns cientistas de dados podem preferir uma interface de usuário, e duas ferramentas empresariais comuns para análise estatística incluem:
Cientistas de dados também ganham proficiência no uso de plataformas de processamento de big data, como Apache Spark, o framework de código aberto Apache Hadoop e bancos de dados NoSQL. Eles também são habilidosos com uma ampla gama de ferramentas de visualização de dados, incluindo ferramentas gráficas simples incluídas em aplicações de apresentação de negócios e planilhas (como o Microsoft Excel), ferramentas de visualização comerciais feitas para esse propósito como Tableau e IBM Cognos, e ferramentas de código aberto como D3.js (uma biblioteca JavaScript para criar visualizações de dados interativas) e RAW Graphs. Para construir modelos de aprendizado de máquina, cientistas de dados frequentemente recorrem a vários frameworks como PyTorch, TensorFlow, MXNet e Spark MLib.
Dada a íngreme curva de aprendizado em ciência de dados, muitas empresas buscam acelerar o retorno sobre investimento em projetos de IA; frequentemente, elas enfrentam dificuldades para contratar o talento necessário para realizar todo o potencial do projeto de ciência de dados. Para enfrentar essa lacuna, estão recorrendo a plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina (DSML) multipersona, dando origem ao papel do “cientista de dados cidadão”.
Plataformas DSML multipersona utilizam automação, portais de autoatendimento e interfaces de usuário de pouco código/sem código para que pessoas com pouco ou nenhum conhecimento em tecnologia digital ou ciência de dados especializada possam criar valor comercial usando ciência de dados e aprendizado de máquina. Essas plataformas também oferecem suporte a cientistas de dados experientes, disponibilizando uma interface mais técnica. Utilizar uma plataforma DSML multipessoal incentiva a colaboração em toda a empresa.
A computação em nuvem amplia a ciência de dados fornecendo acesso a capacidade adicional de processamento, armazenamento e outras ferramentas necessárias para projetos de ciência de dados.
Como a ciência de dados frequentemente utiliza grandes conjuntos de dados, ferramentas que podem escalar com o tamanho dos dados são incrivelmente importantes, especialmente para projetos sensíveis ao tempo. Soluções de armazenamento em nuvem, como data lakes, oferecem acesso a infraestrutura de armazenamento capazes de ingerir e processar grandes volumes de dados com facilidade.
Esses sistemas de armazenamento oferecem flexibilidade aos usuários finais, permitindo-lhes criar grandes clusters conforme necessário. Eles também podem adicionar nós de computação incrementais para agilizar os trabalhos de processamento de dados, possibilitando à empresa fazer concessões de curto prazo em favor de resultados mais significativos a longo prazo. Plataformas de nuvem tipicamente possuem diferentes modelos de precificação, como por uso ou assinaturas, para atender às necessidades de seus usuários finais, seja uma grande empresa ou uma startup pequena.
Tecnologias de código aberto são amplamente utilizadas em conjuntos de ferramentas de ciência de dados. Quando hospedadas na nuvem, as equipes não precisam instalar, configurar, manter ou atualizar localmente. Vários provedores de nuvem, incluindo a IBM Cloud, também oferecem kits de ferramentas predefinidos que permitem aos cientistas de dados construir modelos sem programação, democratizando ainda mais o acesso a inovações tecnológicas e insights de dados.
As empresas podem liberar inúmeros benefícios da ciência de dados. Casos de uso comuns incluem otimização de processos por meio de automação inteligente, targeting aprimorado e personalização para melhorar a experiência do cliente (CX). No entanto, exemplos mais específicos incluem:
Aqui estão alguns casos de uso representativos para ciência de dados e inteligência artificial:
