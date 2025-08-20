O que é ciência de dados?

A ciência de dados é considerada uma disciplina, enquanto os cientistas de dados são os praticantes dentro desse campo. Cientistas de dados não são necessariamente responsáveis diretamente por todos os processos envolvidos no ciclo de vida da ciência de dados. Por exemplo, pipelines de dados são tipicamente gerenciados por engenheiros de dados—mas o cientista de dados pode fazer recomendações sobre que tipo de dado é útil ou necessário. Enquanto cientistas de dados podem construir modelos de aprendizado de máquina, escalar esses esforços em um nível maior requer mais skills de engenharia de software para otimizar um programa para rodar mais rapidamente. Como resultado, é comum para um cientista de dados se associar a engenheiros de aprendizado de máquina para escalar modelos de aprendizado de máquina.

As responsabilidades de cientistas de dados muitas vezes coincidem com as de analistas de dados, particularmente com análise exploratória de dados e visualização de dados. No entanto, o conjunto de skills de um cientista de dados é tipicamente mais amplo do que o de um analista de dados médio. Comparativamente, cientistas de dados usam linguagens de programação comuns, como R e Python, para conduzir mais inferências estatísticas e visualização de dados.

Para realizar essas tarefas, cientistas de dados exigem skills de ciência da computação e ciências exatas além daquelas de um analista de negócios ou analista de dados típico. O cientista de dados também deve entender os detalhes específicos do negócio, como fabricação de automóveis, e-commerce ou saúde.

Em resumo, um cientista de dados deve ser capaz de:

Conhecer o suficiente sobre o negócio para fazer perguntas pertinentes e identificar pontos de dor do negócio.

Aplicar estatísticas e ciência da computação, juntamente com conhecimento de negócios, à análise de dados.

Utilizar uma ampla gama de ferramentas e técnicas para preparação e extração de dados—tudo, desde bancos de dados e SQL até mineração de dados e métodos de integração de dados.

Extrair insights de grandes volumes de dados usando análises de dados preditivas e inteligência artificial (IA), incluindo modelos de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e deep learning.

Escrever programas que automatizem o processamento de dados e cálculos.

Contar e ilustrar histórias que transmitam claramente o significado dos resultados para tomadores de decisão e stakeholders em todos os níveis de entendimento técnico.

Explicar como os resultados podem ser usados para resolver problemas de negócios.

Colaborar com outros membros da equipe de ciência de dados, como analistas de dados e de negócios, arquitetos de TI, engenheiros de dados e desenvolvedores de aplicações.

Essas skills são altamente demandadas, e como resultado, muitos indivíduos que estão iniciando uma carreira em ciência de dados exploram uma variedade de programas de ciência de dados, como programas de certificação, cursos de ciência de dados e programas de graduação oferecidos por instituições educacionais.