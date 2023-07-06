Inteligência artificial ou IA, o termo mais amplo dos três, é usado para classificar máquinas que imitam a inteligência humana e funções cognitivas humanas, como resolução de problemas e aprendizado. A IA usa previsões e automação para otimizar e resolver tarefas complexas que os humanos historicamente fizeram, como reconhecimento facial e de fala, tomada de decisões e tradução.

Categorias de IA



As três principais categorias de IA são:

Inteligência artificial estreita (ANI)

Inteligência geral artificial (AGI)

Superinteligência artificial (ASI)

A ANI é considerada IA "fraca", enquanto os outros dois tipos são classificados como IA "forte". Definimos IA fraca por sua capacidade de concluir uma tarefa específica, como ganhar um jogo de xadrez ou identificar um indivíduo específico em uma série de fotos. O processamento de linguagem natural e a computer vision, que permitem que as empresas automatizem tarefas e suportem chatbots e assistentes virtuais, como Siri e Alexa, são exemplos de ANI. A computer vision é um fator no desenvolvimento de carros autônomos.

Formas mais fortes de IA, como a AGI e a ASI, incorporam comportamentos humanos de forma mais proeminente, como a capacidade de interpretar tom e emoção. A IA forte é definida por sua capacidade em comparação com os humanos. A AGI teria um desempenho semelhante ao de outro humano, enquanto a ASI, também conhecida como superinteligência, superaria a inteligência e a capacidade de um ser humano. Ainda não existe nenhuma forma de IA forte, mas a pesquisa nesse campo está em andamento.

Uso da IA para empresas



Um número crescente de empresas, cerca de 35% em todo o mundo, está usando IA, e outros 42% estão explorando a tecnologia. O desenvolvimento da IA generativa, que usa modelos de base poderosos que treinam com grandes quantidades de dados não rotulados, pode ser adaptado a novos casos de uso e traz flexibilidade e escalabilidade que provavelmente acelerarão significativamente a adoção da IA. Nos primeiros testes, a IBM observou que a IA generativa faz o time to value até 70% mais rápido do que a IA tradicional.

Se você usa aplicações de IA baseadas em ML ou em modelos de base, a IA pode dar à sua empresa uma vantagem competitiva. A integração de modelos de IA customizados em seus fluxos de trabalho e sistemas, e a automatização de funções como atendimento ao cliente, gestão da cadeia de suprimentos e cibersegurança, pode ajudar uma empresa a atender às expectativas dos clientes, tanto hoje quanto no futuro.

O segredo é identificar os conjuntos de dados certos desde o início para ajudar a garantir o uso de dados de qualidade para obter a vantagem competitiva mais substancial. Você também precisará criar uma arquitetura híbrida pronta para IA que possa usar dados onde quer que estejam, em mainframes, data centers, em nuvens públicas e na edge.

Sua IA precisa ser confiável, porque qualquer coisa menos do que isso significa arriscar prejudicar a reputação de uma empresa e acarretar multas regulatórias. Modelos enganosos e aqueles que contêm viés ou alucinações podem ter um alto custo para a privacidade, os direitos de dados e a confiança dos clientes. Sua IA deve ser explicável, justa e transparente.