Shanghai Changjiang Science and Technology Development Co. Ltd.

Com a nova solução implementada, os pacientes agora estão muito mais bem informados sobre seus possíveis riscos e a equipe médica, ou os próprios pacientes, podem agora fazer a triagem de um volume maior de pessoas em menos tempo. Consequentemente, estão sendo avaliadas seções transversais da população em geral que não haviam sido alcançadas anteriormente, o que permite agir antes da ocorrência de um AVC. Melhor ainda, os recursos de análise da plataforma baseada no Watson geram resultados diagnósticos 15% mais precisos na previsão dos níveis de risco de um determinado paciente em comparação com os métodos mais subjetivos empregados anteriormente.

A solução também prepara os hospitais para pesquisar e desenvolver novos planos de tratamento e regimes de reabilitação baseados em dados e focados em resultados comprovados. E os médicos podem fazer recomendações de tratamento direcionadas com base no histórico médico pessoal do paciente e em fatores relacionados. Depois de monitorar os resultados dos cuidados em um hospital nos primeiros seis meses do projeto, a solução baseada em Watson foi capaz de prever o sucesso da reabilitação com uma precisão de 80,89%. E à medida que mais dados forem fornecidos ao sistema, essas previsões provavelmente ficarão mais precisas.

No geral, tanto o Shanghai Changjiang Science and Technology Development como os hospitais associados ficaram satisfeitos com a escolha da tecnologia IBM para apoiar a solução. A oferta do Watson Studio proporcionou uma plataforma fácil de usar que poderia ser facilmente integrada a diversas plataformas, encerrando o isolamento de dados. Empregando a tecnologia API Connect, a empresa poderia distribuir mais facilmente a solução para uma gama mais ampla de hospitais e instalações de tratamento, promovendo resultados médicos melhores em toda a China. “Trabalhando com a IBM, conseguimos aproveitar o poder da IA para oferecer melhores cuidados aos pacientes durante todo o processo de tratamento”, afirma Zhang YuYu, gerente geral da Shanghai Changjiang Science and Technology Development.