Python versus R: qual é a diferença?

Se você trabalha com ciência de dados ou análise de dados, provavelmente está ciente do debate Python vs. R. Embora ambas as linguagens estejam trazendo o futuro à vida (por meio de inteligência artificial, aprendizado de máquina e inovação baseada em dados), há pontos fortes e fracos que entram em jogo.
Em muitos aspectos, as duas linguagens de código aberto são muito semelhantes. Gratuito para baixar para todos, ambas as linguagens são adequadas para tarefas de ciência de dados — desde manipulação e automação de dados até análise de negócios e exploração de big data. A principal diferença é que Python é uma linguagem de programação de uso geral, enquanto R tem suas raízes na análise estatística. Cada vez mais, a questão não é qual escolher, mas como fazer o melhor uso das duas linguagens de programação para casos de uso específicos.
Python é uma linguagem de programação de uso geral e orientada a objetos que enfatiza a legibilidade do código por meio do uso generoso de espaços em branco. Lançado em 1989, o Python é fácil de aprender e um dos favoritos dos programadores e desenvolvedores. Na verdade, o Python é uma das linguagens de programação mais populares do mundo, atrás apenas de Java e C.
Várias bibliotecas Python são compatíveis com tarefas de ciência de dados, incluindo as seguintes:
Além disso, o Python é particularmente adequado para implementar aprendizado de máquina em grande escala. Seu pacote de bibliotecas especializadas de deep learning e aprendizado de máquina inclui ferramentas como Keras, TensorFlow e scikit-learn, que permitem aos cientistas de dados desenvolver modelos de dados sofisticados que se conectam diretamente a um sistema de produção. Em seguida, o Jupyter Notebook é uma aplicação web de código aberto para compartilhar facilmente documentos que contêm seu código Python ativo, equações, visualizações e explicações de ciência de dados.
R é uma linguagem de programação de código aberto otimizada para análise estatística e visualização de dados. Desenvolvido em 1992, o R possui um ecossistema rico, com modelos de dados complexos e ferramentas elegantes para geração de relatórios de dados. Na última contagem, mais de 13.000 pacotes R estavam disponíveis por meio do Comprehensive R Archive Network (CRAN) para análise de dados.
Popular entre estudiosos e pesquisadores de ciência de dados, o R fornece uma ampla variedade de bibliotecas e ferramentas para o seguinte:
O R é comumente usado no RStudio, um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para análise, visualização e relatórios estatísticos simplificados. As aplicações R podem ser usados de forma direta e interativa na web via Shiny.
A principal distinção entre as duas linguagens está na abordagem à ciência de dados. Ambas as linguagens de programação de código aberto são suportadas por grandes comunidades, expandindo continuamente suas bibliotecas e ferramentas. Porém, enquanto o R é usado principalmente para análise estatística, o Python oferece uma abordagem mais geral para a transformação de dados.
Python é uma linguagem de múltiplas finalidades, assim como C++ e Java, com uma sintaxe legível que é fácil de aprender. Os programadores usam Python para se aprofundar na análise de dados ou usar aprendizado de máquina em ambientes de produção escaláveis. Por exemplo, você pode usar Python para criar reconhecimento facial em sua API móvel ou para desenvolver uma aplicação de aprendizado de máquina.
O R, por outro lado, é construído por estatísticos e depende fortemente de modelos estatísticos e análises especializadas. Cientistas de dados usam R para análises estatísticas profundas, apoiadas por apenas algumas linhas de código e belas visualizações de dados. Por exemplo, você pode usar R para análise de comportamento do cliente ou pesquisa genômica.
A escolha da linguagem certa depende da sua situação. Veja a seguir algumas coisas a serem consideradas:
Observe que muitas ferramentas, como o Microsoft Machine Learning Server, são compatíveis com o R e o Python. É por isso que a maioria das organizações usa uma combinação de ambas as linguagens, e o debate R versus Python é em vão. Na verdade, você pode conduzir a análise e exploração de dados em fase inicial em R e então mudar para Python quando for a hora de lançar alguns produtos de dados.
Para os puristas da ciência da computação, o Python se destaca como a linguagem de programação certa para a ciência de dados sempre. Enquanto isso, o R tem seus próprios defensores. Veja por si mesmo em comunidades de desenvolvimento como o Stack Overflow. Para saber mais sobre as possibilidades de análise de dados via Python e R, considere explorar os seguintes artigos do Learn Hub. Verificar também as linguagens do tutorial de ciência de dados no IBM Developer Hub.
Para saber mais sobre como acelerar o desenvolvimento da ciência de dados com linguagens e frameworks de código aberto, explore o IBM Watson Studio.