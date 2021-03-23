Python versus R: qual é a diferença?

Se você trabalha com ciência de dados ou análise de dados, provavelmente está ciente do debate Python vs. R. Embora ambas as linguagens estejam trazendo o futuro à vida (por meio de inteligência artificial, aprendizado de máquina e inovação baseada em dados), há pontos fortes e fracos que entram em jogo.

Em muitos aspectos, as duas linguagens de código aberto são muito semelhantes. Gratuito para baixar para todos, ambas as linguagens são adequadas para tarefas de ciência de dados — desde manipulação e automação de dados até análise de negócios e exploração de big data. A principal diferença é que Python é uma linguagem de programação de uso geral, enquanto R tem suas raízes na análise estatística. Cada vez mais, a questão não é qual escolher, mas como fazer o melhor uso das duas linguagens de programação para casos de uso específicos.