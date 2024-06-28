O que é mineração de dados?

O processo de mineração de dados envolve várias etapas, desde a coleta de dados até a visualização, para extrair informações valiosas de grandes conjuntos de dados. Técnicas de mineração de dados podem ser usadas para gerar descrições e previsões sobre um conjunto de dados de destino.

Cientistas de dados ou especialistas em business intelligence (BI) descrevem os dados por meio de observações de padrões, associações e correlações. Eles também classificam e agrupam dados por meio de métodos de classificação e regressão e identificam valores discrepantes para casos de uso, como detecção de spam.

A mineração de dados geralmente inclui cinco etapas principais: definição de objetivos, seleção de dados, preparação de dados, construção do modelo de dados, e mineração de padrões e avaliação de resultados.

1. Definir os objetivos de negócios: essa pode ser a parte mais difícil do processo de mineração de dados, e muitas organizações gastam muito pouco tempo nessa etapa importante. Mesmo antes de os dados serem identificados, extraídos ou limpos, cientistas de dados e stakeholders de negócios podem trabalhar juntos para definir o problema de negócios preciso, o que ajuda a informar as perguntas e os parâmetros de dados para um projeto. Os analistas também podem precisar fazer mais pesquisas para entender completamente o contexto de negócios.

2. Seleção de dados: quando o escopo do problema é definido, é mais fácil para os cientistas de dados identificar qual conjunto de dados ajudará a responder às perguntas pertinentes ao negócio. Eles e a equipe de TI também podem determinar onde os dados devem ser armazenados e protegidos.



3. Preparação de dados: os dados relevantes são reunidos e limpos para remover qualquer ruído, como duplicatas, valores ausentes e valores discrepantes. Dependendo do conjunto de dados, uma etapa adicional de gerenciamento de dados pode ser adotada para reduzir o número de dimensões, pois funcionalidades em excesso podem desacelerar qualquer cálculo subsequente.

Os cientistas de dados procuram reter os preditores mais importantes, para ajudar a garantir a precisão ideal em qualquer modelo. Ciência de dados responsável significa pensar no modelo além do código e do desempenho, e é extremamente impactada pelos dados que estão sendo usados e pela sua confiabilidade.



4. Construção de modelos e mineração de padrões: dependendo do tipo de análise, os cientistas de dados podem investigar quaisquer tendências ou relacionamentos de dados interessantes, como padrões sequenciais, regras de associação ou correlações. Embora os padrões de alta frequência tenham aplicações mais amplas, às vezes os desvios nos dados podem ser mais interessantes, destacando áreas de possível fraude. Modelos preditivos podem ajudar a avaliar tendências ou resultados futuros. Nos sistemas mais sofisticados, os modelos preditivos podem fazer previsões em tempo real para respostas rápidas a mercados em mudança.

Algoritmos de deep learning também podem ser usados para classificar ou agrupar um conjunto de dados dependendo dos dados disponíveis. Se os dados de entrada forem rotulados (como no aprendizado supervisionado), um modelo de classificação pode ser usado para categorizar os dados ou, alternativamente, uma regressão pode ser aplicada para prever a probabilidade de uma tarefa específica. Se o conjunto de dados não for rotulado (ou seja, aprendizado não supervisionado), os pontos de dados individuais no conjunto de treinamento serão comparados para descobrir semelhanças subjacentes, agrupando-os com base nessas características.

5. Avaliação dos resultados e implementação do conhecimento: quando os dados são agregados, eles podem ser preparados para apresentação, geralmente usando técnicas de visualização de dados, para que os resultados possam ser avaliados e interpretados. O ideal é que os resultados finais sejam válidos, novos, úteis e compreensíveis. Quando esses critérios são atendidos, os tomadores de decisões podem usar esse conhecimento para implementar novas estratégias, atingindo os objetivos pretendidos.