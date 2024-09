A virtualização de dados evoluiu para além da mera inovação. Ele serve como uma ferramenta estratégica para aprimorar os recursos de várias aplicações. Um ótimo exemplo é uma plataforma de virtualização de dados. Essa plataforma facilita o desenvolvimento de uma ampla gama de aplicações utilizando a virtualização de dados, melhorando significativamente sua eficiência, adaptabilidade e capacidade de apresentar insights quase em tempo real.

Vamos explorar alguns casos de uso convincentes que demonstram o poder transformador da virtualização de dados.

1. Otimizando cadeias de suprimentos para um mundo globalizado

Na economia global interconectada de hoje, vastas redes com dependências complexas caracterizam as cadeias de suprimentos. A virtualização de dados otimiza esses sistemas complexos de forma crucial. Uma plataforma de virtualização de dados unifica dados de várias fontes, incluindo métricas de produção, detalhes de rastreamento logístico e dados de tendências de mercado. Essa visão abrangente capacita as empresas, oferecendo uma visão completa de todas as operações da cadeia de suprimentos.

Imagine ter visibilidade desimpedida em todos os aspectos. Você pode identificar proativamente possíveis gargalos, otimizar processos logísticos e se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado em tempo real. O resultado é uma cadeia de valor otimizada e ágil, que oferece vantagens competitivas significativas.

2. Aprofunde-se no comportamento do cliente: análise de dados do cliente

A revolução digital tornou a compreensão de seus clientes fundamental para o sucesso dos negócios. Uma plataforma de virtualização de dados quebra silos de dados utilizando virtualização de dados. Ele integra sem dificuldades dados de clientes de vários pontos de contato, como registros de vendas, interações de atendimento ao cliente e métricas de desempenho de campanhas de marketing. Esse cenário de dados unificado promove uma compreensão abrangente dos padrões e preferências de comportamento do cliente.

Armadas com esses insights profundos sobre os clientes, as empresas podem criar experiências altamente personalizadas, direcionar promoções e inovar produtos que repercutem de forma mais eficaz com seu público-alvo. Essa abordagem baseada em dados promove a satisfação do cliente e cultiva a fidelidade duradoura, um elemento-chave para prosperar no ambiente competitivo de hoje.

3. Detecção proativa de fraudes na era digital

A fraude financeira evolui constantemente, apresentando uma tarefa desafiadora de detecção abordada proativamente pelas plataformas de virtualização de dados. A plataforma identifica possíveis tentativas de fraude em tempo real virtualizando e analisando dados de várias fontes, como registros de transações, padrões de comportamento do usuário e detalhes demográficos. Essa abordagem não apenas protege as empresas contra perdas financeiras, mas também promove a confiança em sua base de clientes, um ativo crucial na era digital atual.

O potencial transformador da virtualização de dados é exemplificado por essas aplicações impactantes. A plataforma IBM Cloud Pak for Data e o IBM watsonx capacitam as empresas a liberar todo o poder de seus dados, impulsionando a inovação e ganhando uma vantagem competitiva significativa em diversos setores. A IBM também oferece Virtualização de dados da IBM como um mecanismo de consulta comum e Catálogo de conhecimento da IBM para governança de dados.

