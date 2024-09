IBM Knowledge Catalog

Forneça dados de entidade de alta qualidade aumentando o gerenciamento de metadados com recursos de gerenciamento de dados mestre. Expanda as fontes de dados e a profundidade para garantir uma única fonte de verdade.

Extensão de privacidade de dados Automatize o cumprimento de políticas Use IA para automatizar de maneira inteligente a identificação, o monitoramento e a aplicação de políticas em dados confidenciais em toda a organização, com recursos de AutoPrivacy no IBM Cloud Pak for Data. Veja os recursos de AutoPrivacy

Extensão de privacidade de dados Crie um vocabulário de negócios Torne os dados compreensíveis para todos que precisam deles com um vocabulário de negócios comum. Forneça o contexto de negócios automaticamente com glossários regulatórios e do setor prontos para uso. Veja Knowledge Accelerators

Extensão de privacidade de dados Execute avaliações de privacidade Obtenha uma visualização unificada de todos os seus ativos de dados privados e execute avaliações de privacidade neles após carregar metadados de ativos no IBM® OpenPages®. Consulte o Gerenciamento de Privacidade de Dados do OpenPages

Extensão de Master Data Management Visão de 360 graus Tenha uma visão de 360 graus de entidades de dados críticas, combinando automaticamente dados de várias fontes com perfis de clientes sem duplicação. Monitore dados críticos como informações pessoais e consentimento. Consulte a documentação do IBM Match 360 for IBM Cloud Pak for Data