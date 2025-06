O que é aprendizado não supervisionado?

Algoritmos Apriori ganharam popularidade com as análises de cestas de compras, dando origem a diferentes mecanismos de recomendação para plataformas de música e varejistas on-line. Eles são usados em conjuntos de dados transacionais para identificar conjuntos frequentes de itens (ou itemsets), ou seja, coleções de itens, a fim de identificar a probabilidade de consumo de um produto com base no consumo de outro. Por exemplo, se eu ouço a rádio do Black Sabbath no Spotify, começando pela música “Orchid”, é provável que uma das próximas músicas seja do Led Zeppelin, como “Over the Hills and Far Away”. Isso se baseia tanto nos meus hábitos de escuta anteriores quanto nos de outros usuários. Algoritmos Apriori utilizam uma árvore de hash para contar conjuntos de itens, navegando pelo conjunto de dados de forma em largura (breadth-first).