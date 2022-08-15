Às vezes, como cientistas de dados, muitas vezes estamos tão determinados a construir um modelo perfeito que podemos incluir, sem querer, o viés humano em nossos modelos. Muitas vezes, o viés se infiltra nos dados de treinamento e, em seguida, é amplificado e incorporado no modelo. Se esse modelo entrar em um ciclo de produção, ele pode ter algumas implicações sérias direcionadas por viés, como previsões falsas de pontuação de crédito ou exame de integridade. Em várias indústrias, os requisitos regulatórios para imparcialidade de modelos e IA confiável visam impedir que modelos com viés entrem nos ciclos de produção.

Para ser um cientista de dados responsável, há duas considerações importantes ao criar um pipeline de modelo:

Viés: um modelo que faz previsões para pessoas de diferentes grupos (ou raça, etnia de gênero etc.) as discrimina regularmente em relação aos demais Desigualdade: um modelo que faz previsões de maneiras que privam as pessoas de sua propriedade ou liberdade sem visibilidade

Detectar e definir viés e imparcialidade não é fácil. Para ajudar os cientistas de dados a refletir e identificar possíveis preocupações éticas, o processo padrão de mineração de dados deve incluir 3 etapas adicionais: avaliação do risco dos dados, avaliação do risco do modelo e monitoramento da produção.