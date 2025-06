Embora às vezes seja confundido com gerenciamento de tarefas e projetos, o escopo do gerenciamento de processo empresarial é mais amplo do que esses tópicos adjacentes. O gerenciamento de tarefas concentra-se em tarefas individuais, enquanto o BPM observa todo o processo de ponta a ponta. O gerenciamento de projetos refere-se a um escopo único do trabalho, enquanto o BPM concentra-se especificamente em processos repetíveis.

Por meio da reengenharia contínua de processos, as organizações podem simplificar seus fluxos de trabalho gerais, levando a maior eficiência e redução de custos. Este conceito não é novo; os princípios do six sigma e do lean são exemplos de metodologias de BPM.

Incorporando recursos avançados de análise, monitoramento de atividades e gerenciamento de decisões, as suítes de gerenciamento de processo empresarial são capazes de coordenar pessoas, sistemas, informações e materiais para obter resultados comerciais. Consequentemente, têm sido particularmente úteis na aceleração das estratégias de transformação digital.