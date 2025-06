O que é gerenciamento de dados?

A IA generativa pode oferecer às organizações uma forte vantagem competitiva, mas a estratégia de IA depende da robustez dos dados utilizados. Muitas organizações ainda enfrentam desafios fundamentais com seus dados, desafios esses que são ampliados pela crescente demanda por IA generativa, que exige ainda mais dados, o que, por sua vez, intensifica os problemas de gerenciamento de dados.

Os dados podem estar armazenados em várias localidades, aplicações e nuvens, levando com frequência à criação de silos isolados. Para tornar tudo ainda mais complexo, os usos dos dados também se tornaram mais diversos, com formatos cada vez mais variados e complexos — como imagens, vídeos, documentos e áudio. Mais tempo é necessário para limpeza, integração e preparação dos dados. Esses desafios podem levar as organizações a não aproveitarem plenamente seus ativos de dados para análises e IA.

No entanto, com ferramentas modernas de arquitetura de dados, controle e segurança, os dados podem ser usados com sucesso para gerar novos insights e fazer previsões mais precisas de forma consistente. Essa capacidade permite uma compreensão mais profunda das preferências dos clientes e melhora a experiência do cliente (CX) ao fornecer insights derivados da análise de dados. Além disso, ela viabiliza o desenvolvimento de modelos de negócios inovadores baseados em dados, como ofertas de serviços que dependem de IA generativa, os quais exigem uma base sólida de dados de alta qualidade para o treinamento dos modelos.