A data replication pode ser classificada em vários tipos com base no método, na finalidade e nas características do processo de data replication. Os três principais tipos de data replication são a replicação transacional, a replicação de instantâneos e a replicação de mesclagem.

A replicação transacional consiste em bancos de dados sendo copiados integralmente do servidor primário (o editor) e enviados para servidores secundários (assinantes). Todas as alterações de dados são atualizadas de forma consistente e contínua. Como os dados são replicados em tempo real e enviados do banco de dados primário para servidores secundários na ordem de sua ocorrência, a consistência transacional é garantida. Esse tipo de replicação de banco de dados é comumente usado em ambientes de servidor para servidor.

Com a replicação de instantâneos, um instantâneo do banco de dados é distribuído do servidor primário para os servidores secundários. Em vez de atualizações contínuas, os dados são enviados como existem no momento do instantâneo. Esse tipo de replicação de banco de dados é recomendado quando não há muitas alterações de dados ou ao iniciar a sincronização entre o editor e o assinante. Embora não seja útil para backups de dados porque não monitora alterações de dados, a replicação de instantâneos pode ajudar nas recuperações em caso de exclusão acidental.

A replicação de mesclagem consiste na combinação de dois bancos de dados em um único banco de dados. Como resultado, todas as alterações nos dados podem ser atualizadas do editor para os assinantes. Esse é um tipo complexo de replicação de banco de dados, pois ambas as partes (o servidor primário e os servidores secundários) podem fazer alterações nos dados. Esse tipo de replicação só é recomendado para uso em um ambiente de servidor para cliente.